Профессиональный фотограф из американского города Ирвайн прославилась в TikTok благодаря тому, что выглядит младше собственного сына. Об этом сообщает издание Unilad.

Видео, в котором 34-летняя Дейна Кази (Dayna Qazi) позирует перед камерой возле своего 18-летнего сына, посмотрели более 13,6 миллиона раз. В комментариях отмечают, что она выглядит младше него и с такой внешностью может быть принята за его младшую сестру.

Кази обьясняет путаницу тем, что родила, когда ей было всего 16 лет. По ее словам, она не жалеет, что завела ребенка в таком юном возрасте. Другим «секретом молодости» женщина считает косметические процедуры, которые она прошла в этом году: ей сделали липосакцию и подтяжку живота.

Ранее внешность «вечно молодой» многодетной британки Клэр Бэррет (Claire Barratt) из города Кингстон-апон-Халл поразила пользователей TikTok. Хотя женщине 40 лет, и у нее шестеро детей, зрители нередко принимают ее за подружку ее сына.