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Модель обругали за бикини из медицинских масок во время пандемии коронавируса 

Lenta.ru 5 часов назад
Модель обругали за бикини из медицинских масок
Фото: Lenta.ru
Немецкую модель обругали в соцсетях за фотографию, на которой она запечатлена в бикини, изготовленном из медицинских масок. Об этом сообщает Daily Star.
Джилл Харденер (Jill Hardener) из Берлина попозировала для публикации в Instagram на кровати. Ее лицо и тело прикрывали белые защитные маски.
«Кто пойдет со мной на свидание, если я буду в таком виде?»,
— подписала она пост, который собрал более 150 тысяч лайков.
Большинство пользователей соцсети возмутило неуместное в разгар пандемии коронавируса поведение девушки.
«Не могу поверить, что ты надела маски в качестве белья во время трагедии», «Молодец, ты попусту тратишь маски, когда вся планета так в них нуждается», «Ты разбила мне сердце и ужасно разозлила», «Маски нужны нам и нашим пациентам, чтобы, наконец, остановить этот вирус. Это высшая степень глупости», — писали комментаторы, в числе которых оказались работники медучреждений.
В марте такой же критике подверглась российская модель и фитнес-блогерша Юлия Ушакова. Она попозировала для соцсетей в купальнике, бюстгальтер которого был сделан из респираторов, а трусы — из защитной маски для лица. «Во всем мире не хватает масок. Это худшая шутка, которую я видела в эти страшные дни», — негодовали ее подписчики.
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