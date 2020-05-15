Модель обругали за бикини из медицинских масок

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Немецкую модель пристыдили в Сети за фото в бикини, изготовленном из медицинских масок.

Джилл Харденер опубликовала в Instagram откровенный снимок, на котором предстала в бикини, сделанном из защитных масок. Лицо модели также было закрыто маской.

"Кто пойдет со мной на свидание, если я буду в таком виде?",

— подписала снимок девушка.

@hardener

Однако подписчиков модели возмутило неуместное в разгар пандемии поведение Харденер:

«Не могу поверить, что ты надела маски в качестве белья во время трагедии»,

«Молодец, ты попусту тратишь маски, когда вся планета так в них нуждается»,

«Ты разбила мне сердце и ужасно разозлила»,

«Маски нужны нам и нашим пациентам, чтобы, наконец, остановить этот вирус. Это высшая степень глупости»,

— в числе комментаторов также оказались медработники.