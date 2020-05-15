Модель обругали за бикини из медицинских масок

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Модель пристыдили за бикини из медицинских масок в период пандемии 

Рамблер 4 часа назад
Немецкую модель пристыдили в Сети за фото в бикини, изготовленном из медицинских масок.
Джилл Харденер опубликовала в Instagram откровенный снимок, на котором предстала в бикини, сделанном из защитных масок. Лицо модели также было закрыто маской.
"Кто пойдет со мной на свидание, если я буду в таком виде?",
— подписала снимок девушка.
@hardener
Однако подписчиков модели возмутило неуместное в разгар пандемии поведение Харденер:
«Не могу поверить, что ты надела маски в качестве белья во время трагедии»,
«Молодец, ты попусту тратишь маски, когда вся планета так в них нуждается»,
«Ты разбила мне сердце и ужасно разозлила»,
«Маски нужны нам и нашим пациентам, чтобы, наконец, остановить этот вирус. Это высшая степень глупости»,
— в числе комментаторов также оказались медработники.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что модель восхитила подписчиков одной фотографией.
Красота , Видео
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