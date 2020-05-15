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Модель с 13 размером груди решила стать боксершей 

Александра Нечаева 4 часа назад
Украинская модель Мила Кузнецова, принимавшая участие в конкурсе Miss Universe Plus Size—2019, стала известной, во многом благодаря одной своей выдающейся особенности. Девушка является обладательницей весьма внушительного бюста 13 размера.
Мила отмечает, что никогда не комплексовала из-за своей внешности, отмечая, что рада тому, что она не такая, как все. Обычные люди со среднестатистической внешностью и обычной фигурой, по мнению девушки, никому особо не интересны. Модель давно привыкла к тому, что ей часто задают не слишком вежливые вопросы о ее внушительных достоинствах, а также ко множеству комплиментов и восхищенным взглядам.
Свою "изюминку" Кузнецова любит и рада, что "у нее все натуральное и красивое". Правда, девушка признается, что ее бюст доставляет ей и некоторые неудобства. Например, если Мила долго стоит, у нее начинает болеть спина, поскольку внушительный бюст дает весьма большую нагрузку на спину. Кроме того девушка сетует на то, что не может заниматься некоторыми вилами спорта, например ей не удается поиграть в волейбол. Зато Кузнецова очень любит велосипед и много на нем катается.
А недавно Мила решила бросить самой себе вызов и попробовать свои силы в боксе. Стимулом заняться не очень обычным для девушки спортом стало посещение Кузнецовой музея Кличко. Там Миле разрешили надеть перчатки и поработать с грушей. Девушке это очень понравилось. Когда пандемия закончится, Мила планирует начать занятия с тренером, а позже, возможно, и дебютирует на профессиональном ринге.
Ну а пока Мила не сменила сферу деятельности, любуемся ее фотографиями в галерее "Рамблера".
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