Бруну Лиму хорошо знают автолюбители, ведь она частенько рекламирует машины. «Рамблер» собрал самые аппетитные снимки знойной красотки.

Бруна Лима родилась 2 марта 1996 года в бразильском штате Эспириту-Санту. Но еще в детстве вместе с семьей переехала во Флориду и живет в Майами. У девушки бразильские и итальянские корни. Но своей эффектной внешностью Бруна обязана не только наследственности, но постоянной работе над собой в спортзале.

Кстати, ее путь к фитнесу начался с фреш-бара местного спорткомплекса, где девушка подрабатывала барменом. Совмещая работу и тренировки, очень скоро она стала получать не только комплименты, но и рекламные предложения. Тогда Бруна решила стать фитнес-моделью и успешно работает в этой сфере с 2013 года.

В настоящее время у красавицы четыре миллиона подписчиков. Бруна умело демонстрирует главное достоинство своей фигуры — упругие ягодицы. Она весит 50 кг при росте в 165 см и вполне модельных параметрах: 81 — 60 — 97. Чаще всего красотку можно увидеть в нижнем белье на фоне роскошных автомобилей. Безусловно, такая реклама стабильно увеличивает продажи.