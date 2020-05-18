Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Красотка из Майами, которая умеет держать равновесие 

Полина Алферова 7 часов назад
Бруну Лиму хорошо знают автолюбители, ведь она частенько рекламирует машины. «Рамблер» собрал самые аппетитные снимки знойной красотки.
Бруна Лима родилась 2 марта 1996 года в бразильском штате Эспириту-Санту. Но еще в детстве вместе с семьей переехала во Флориду и живет в Майами. У девушки бразильские и итальянские корни. Но своей эффектной внешностью Бруна обязана не только наследственности, но постоянной работе над собой в спортзале.
Кстати, ее путь к фитнесу начался с фреш-бара местного спорткомплекса, где девушка подрабатывала барменом. Совмещая работу и тренировки, очень скоро она стала получать не только комплименты, но и рекламные предложения. Тогда Бруна решила стать фитнес-моделью и успешно работает в этой сфере с 2013 года.
В настоящее время у красавицы четыре миллиона подписчиков. Бруна умело демонстрирует главное достоинство своей фигуры — упругие ягодицы. Она весит 50 кг при росте в 165 см и вполне модельных параметрах: 81 — 60 — 97. Чаще всего красотку можно увидеть в нижнем белье на фоне роскошных автомобилей. Безусловно, такая реклама стабильно увеличивает продажи.
Видео дня. Татьяна Буланова снова слегла
Женский форум 31
Красота , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полина Гагарина разводится со вторым мужем
Полина Гагарина разводится со вторым мужем
Васильев рассказал, что стало с Бабкиной
Васильев рассказал, что стало с Бабкиной
«Смотрите — я пометила территорию»
«Смотрите — я пометила территорию»
Зачем при стирке класть в барабан шарик из фольги
Зачем при стирке класть в барабан шарик из фольги
Видео
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Конфузы звезд, о которых они мечтают забыть
09:28
Конфузы звезд, о которых они мечтают забыть
Звёзды
11-летняя российская силачка пошла на рекорд
02:09
11-летняя российская силачка пошла на рекорд
Дети Здоровье
Как заподозрить диабет, посмотрев на ногти
06:09
Как заподозрить диабет, посмотрев на ногти
Здоровье Красота
Хозяйка показала кухонный трюк, изумивший Сеть
00:45
Хозяйка показала кухонный трюк, изумивший Сеть
Дом и сад
Как отдалить наступление старческого слабоумия
09:45
Как отдалить наступление старческого слабоумия
Здоровье Психология
Сколько должен стоить хороший чай
20:05
Сколько должен стоить хороший чай
Еда
Как победить боль в спине
06:07
Как победить боль в спине
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение