Как избавиться от целлюлита без затрат

"Апельсиновая корка" на ногах доставляет дискомфорт сотням женщин по всему миру. Причем страдают от целлюлита не только девушки с лишним весом, но и обладательницы стройных фигур. Салонные процедуры помогают в борьбе с этим недостатком, но они отнюдь не всем по карману. К счастью, существует несколько альтернативных методов, которые помогут забыть о целлюлите раз и навсегда. О самых эффективных из них, — в материале "Рамблера".

Миндально-цитрусовый скраб

Что вам понадобится: 1\2 стакана морской соли

1\2 стакана коричневого сахара

1\2 стакана миндального масла

Эфирные масла лимона, грейпфрута и мандарина (по две капли каждого)

Смешайте соль, сахар и миндальное масло. Затем добавьте эфирные масла. Скраб готов! Миндальное масло подтягивает кожу и провоцирует обновление тканей. Цитрусовые, в свою очередь, усиливают обменные процессы в проблемных зонах.

Ванна с морской солью

Важно: приобретать морскую соль лучше всего в аптеке, выбирать следует ту, что без отдушек и красителей. 20 минут в ванне с морской солью сделают кожу более упругой и подтянутой, целлюлит же будет не таким выраженным. Для ванны обычного размера хватит 200-300 граммов соли, температура воды не должна превышать 40 градусов.

Обертывания из черной или голубой глины

И голубую, и черную глину также можно найти в аптеке. Залейте небольшое количество глины водой и размешайте, консистенция должна напоминать сметану. Затем — подготовка. Примите горячий душ со скрабом, чтобы очистить поры и усилить кровообращение. После этого нанесите глину на проблемные зоны и обмотайте их пищевой пленкой. Через 30 минут смойте остатки глины теплой водой, а затем нанесите на кожу увлажняющий крем.