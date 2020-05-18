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Блогерша вышла за продуктами в бикини, но в маске 

Диана Товсепова 3 часа назад
Известная YouTube-блогерша из США Тана Монго заставила говорить о себе из-за странной карантинной прогулки. Так, Монго вышла за продуктами в маски и бикини.
В таком виде 21-летняя блогерша сходила в магазин Whole Foods в Лос-Анджелесе. Пр этом кроме бикини на ней были спущенные спортивные штаны.
@tanamongeau
В своем Instagram она отметила, что "это весь контент, который стоит ждать от нее на этой неделе". При этом в Калифорнии власти начали смягчать ограничения, но все еще требуют ношения масок и соблюдения социальной дистанции.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как супермодель Эмили Ратаковски позировала в бикини своего же бренда у себя на кровати.
Красота , Видео
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