Блогерша вышла за продуктами в бикини, но в маске 

Известная YouTube-блогерша из США Тана Монго заставила говорить о себе из-за странной карантинной прогулки. Так, Монго вышла за продуктами в маски и бикини.

В таком виде 21-летняя блогерша сходила в магазин Whole Foods в Лос-Анджелесе. Пр этом кроме бикини на ней были спущенные спортивные штаны.

@tanamongeau

В своем Instagram она отметила, что "это весь контент, который стоит ждать от нее на этой неделе". При этом в Калифорнии власти начали смягчать ограничения, но все еще требуют ношения масок и соблюдения социальной дистанции.