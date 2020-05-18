5 ежедневных привычек, которые старят лицо 

Мы можем не выходить от косметолога, делать самые передовые процедуры и пользоваться самыми современными кремами, но при этом неумолимо стареть. А причина, как правило, в, казалось бы, безобидных действиях. Если вы их совершаете, пора срочно прекращать.

1. Прижимаем телефон щекой к плечу

Привычка разговаривать по телефону, сворачивая шею, быстро нас старит. В таком положении лицо свисает вбок. Его контуры размываются, образуется второй подбородок, а это плюс 10 лет к возрасту. Кроме того, на экране смартфона скапливается грязь и микробы, которые мы буквально "втираем" в кожу, когда прижимаем телефон к щеке, — а это вызывает воспаления.

2. Вытираем лицо полотенцем

Это самый худший способ вытереть лицо. Трение растягивает нашу кожу — овал становится нечетким, появляются морщины. Кроме того, ткань полотенца, особенно махрового, травмирует влажную кожу. Образуются микротрещинки, в которые попадают бактерии с того же полотенца, кожа воспаляется, появляются прыщи и черные точки.

Что делать: используйте одноразовые бумажные полотенца. Они мгновенно впитывают влагу, не травмируя кожу. Если их нет под рукой, возьмите чистое тканевое полотенце и осторожно промокните лицо.

3. Не носим солнцезащитные очки

Отказываясь от темных очков, мы вредим не только глазам. От солнца приходится щуриться, поэтому вокруг глаз образуются "гусиные лапки". Сначала это не особо заметно, но через одно-два лета мы уже выглядим ощутимо старше, чем подруга, которая носит очки.

Что делать: всегда надевайте солнцезащитные очки в ясную погоду. Если их нет под рукой, старайтесь отворачиваться от солнца или прикрывать глаза рукой, чтобы не щуриться.

4. Хмурим брови и морщим лоб

Если вы постоянно хмуритесь, над переносицей появляются вертикальные складки. Вскидываете брови при любом удобном случае — лоб бороздят горизонтальные морщины. Такие привычки формируются с детства, и первые заломы появляются уже в 20 лет. К 30 это будут сформировавшиеся морщины, а к 40 — глубокие борозды.

Что делать: научиться себя контролировать. Сложно, но это того стоит. Каждый раз, когда вам захочется сморщить лоб, останавливайте себя. Выражайте эмоции глазами и словами — не жертвуйте молодостью.

5. Подпираем лицо рукой

Любимая поза офисных сотрудников — прямой путь к второму подбородку, носогубным складкам и морщинам под глазами. Если вы часами подпираете лицо рукой, кожа мнется, теряет эластичность и провисает. Кровообращение лица нарушается, оно чаще отекает. И это не говоря о том, что руками к лицу вообще прикасаться вредно — на них много бактерий.

Что делать: держать руки на столе. Повесьте напоминалку на монитор, положите под руку эспандер, чтобы можно было ее занять. Попробуйте, отвыкнуть за неделю — вполне реально.