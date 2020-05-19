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Бывшая модель Victoria's Secret поделилась фото в купальнике во время изоляции 

Lenta.ru 7 часов назад
Адриана Лима поделилась фото в бикини
Фото: @adrianalima
Бразильская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Адриана Лима поделилась фотографией в купальнике во время режима самоизоляции, введенного на фоне вспышки коронавируса. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном кадре 38-летняя модель позирует в черном бикини, лежа на диване у бассейна на территории своего дома. Ее образ дополнили солнцезащитные очки и шляпа молочного цвета. «Счастлива быть с детьми и друзьями в Майами, Флорида», — подписала она пост, набравший 234 тысячи лайков.
@adrianalima
Подписчики восхитились внешним видом Лимы. «Как всегда прекрасна!», «Выглядишь идеально», «Горячая мамочка!», «Красотка!» — комментировали они.
В апреле модели устроили дефиле в бикини во дворах своих домов в рамках благотворительного онлайн-показа. Адриана Лима также приняла участие в проекте CR Runway With amfAR. Виртуальное шоу организовала бывший главный редактор французской версии журнала Vogue Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld), которая объяснила, что полученные деньги направят в медицинские учреждения на борьбу с COVID-19.
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