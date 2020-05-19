Шейк раскрыла секреты красоты на карантине

Российская супермодель Ирина Шейк поучаствовала в интервью с главным редактором Vogue Russia Марией Федоровой и рассказала о жизни на карантине, который она проводит в Нью-Йорке. Видеоролик появился в Instagram-аккаунте издания.

По словам Шейк, во время изоляции у нее нет желания заниматься спортом, однако чтобы оставаться в форме она старается правильно питаться.

«Я пыталась заниматься по Skype со своим тренером, но потом сказала, что не буду этого делать. Еще мы с мамой пытались заниматься пилатесом, но проголодались и решили покушать», — призналась она.

Кроме того, модель поделилась секретами ухода за собой. Оказалось, что она не любит тушь, потому что «ее вечером надо смывать». Шейк отдает предпочтение бальзамам для губ, однако постоянно меняет бренды косметики, чтобы не было эффекта привыкания. Кроме того, она часто использует для увлажнения губ детский крем.

В интервью Шейк отмечает, что после снятия введенных из-за вспышки коронавируса ограничений она отправится в русскую баню, а также поедет в Италию и Россию.

Модель также рассказала, что часто смотрит российские передачи, такие как «Пусть говорят», «Поле чудес» и «Вечерний Ургант», и постоянно делает уборку. «Я не могу спать, если что-то лежит не на своем месте», — отметила Шейк.

В апреле Ирина Шейк снялась в рекламной кампании итальянского бренда Furla в откровенном наряде. Она попозировала в черном атласном пиджаке, надетом на голое тело, и обтягивающих брюках того же цвета. На фото модель демонстрирует красную кожаную сумку через плечо. Автором съемки выступил итальянский модный фотограф Джампаоло Сгура (Giampaolo Sgura).