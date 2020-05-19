Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ирина Шейк раскрыла секреты идеальной внешности на карантине 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Шейк раскрыла секреты красоты на карантине
Фото: @irinashayk
Российская супермодель Ирина Шейк поучаствовала в интервью с главным редактором Vogue Russia Марией Федоровой и рассказала о жизни на карантине, который она проводит в Нью-Йорке. Видеоролик появился в Instagram-аккаунте издания.
По словам Шейк, во время изоляции у нее нет желания заниматься спортом, однако чтобы оставаться в форме она старается правильно питаться.
«Я пыталась заниматься по Skype со своим тренером, но потом сказала, что не буду этого делать. Еще мы с мамой пытались заниматься пилатесом, но проголодались и решили покушать», — призналась она.
Кроме того, модель поделилась секретами ухода за собой. Оказалось, что она не любит тушь, потому что «ее вечером надо смывать». Шейк отдает предпочтение бальзамам для губ, однако постоянно меняет бренды косметики, чтобы не было эффекта привыкания. Кроме того, она часто использует для увлажнения губ детский крем.
В интервью Шейк отмечает, что после снятия введенных из-за вспышки коронавируса ограничений она отправится в русскую баню, а также поедет в Италию и Россию.
Модель также рассказала, что часто смотрит российские передачи, такие как «Пусть говорят», «Поле чудес» и «Вечерний Ургант», и постоянно делает уборку. «Я не могу спать, если что-то лежит не на своем месте», — отметила Шейк.
В апреле Ирина Шейк снялась в рекламной кампании итальянского бренда Furla в откровенном наряде. Она попозировала в черном атласном пиджаке, надетом на голое тело, и обтягивающих брюках того же цвета. На фото модель демонстрирует красную кожаную сумку через плечо. Автором съемки выступил итальянский модный фотограф Джампаоло Сгура (Giampaolo Sgura).
Видео дня. «Июнь – знаковый месяц для всего 2020 года»
Последние новости
Путин отказал Лукашенко по поводу цен на газ Путин отказал Лукашенко по поводу цен на газ Описана жизнь мегаполисов после пандемии Описана жизнь мегаполисов после пандемии Путин вернул Мишустину обязанности премьера Путин вернул Мишустину обязанности премьера
Женский форум
Красота , Мария Федорова , Ирина Шейк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена показала фото голого Цекало
Жена показала фото голого Цекало
Опасная Наташа играет своими стальными мускулами
Опасная Наташа играет своими стальными мускулами
Зачем в стиральную машину класть целлофановый пакет
Зачем в стиральную машину класть целлофановый пакет
Российская певица, которая не стесняется ничего
Российская певица, которая не стесняется ничего
Видео
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Российские знаменитости, которых били мужья
04:44
Российские знаменитости, которых били мужья
Звёзды
Какие тайны раскроет ваш цвет глаз
10:25
Какие тайны раскроет ваш цвет глаз
Психология
Как не купить мусор вместо муки
20:00
Как не купить мусор вместо муки
Еда Здоровье
Сын Алибасова назвал виновных в бедах мачехи
03:22
Сын Алибасова назвал виновных в бедах мачехи
Звёзды
Цымбалюк-Романовская снова разоткровенничалась
03:01
Цымбалюк-Романовская снова разоткровенничалась
Звёзды Любовь
Когда квашеная капуста становится отравой
20:05
Когда квашеная капуста становится отравой
Еда Здоровье
Конфузы звезд, о которых они мечтают забыть
09:28
Конфузы звезд, о которых они мечтают забыть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение