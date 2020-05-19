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Модель не может сидеть после пластики ягодиц 

Александра Нечаева 4 часа назад
Шилпа Сеихи — довольно известная инстаграм-модель из Индии. Девушке 25 лет, живет она в Нью-Дели и известна как обладательница одних из самых больших в мире ягодиц.
Ради тела своей мечты и известности Шилпа в прямом смысле рискнула здоровьем, решившись на липомоделирование (процедуру, при которой жир из одних частей тела перекачивают в другие). Операцию девушка поехала делать в Майями, опасаясь доверить свое тело индийским специалистам. Однако долгий перелет, тщательный выбор клиники и внушительная сумма в 10000 долларов, которую отдала Шилпа за преображение своего тыла, не стали страховкой от неприятностей.
После процедуры по увеличению ягодиц у девушки начались ужасные боли. По ее признанию, она не могла даже сидеть. Чтобы исправить ситуацию, Шилпе пришлось вновь обратиться за помощью к хирургам. Следующие две операции обошлись девушке в 60000 долларов, но, к счастью, исправили положение.
Теперь Шилпа полностью довольна результатом работы специалистов и с удовольствием демонстрирует подписчикам свои внушительные тылы. Несколько особо сочных кадров — в фотогалерее "Рамблера".
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