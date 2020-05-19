Кассирша начала выкладывать пошлые фото и разбогатела

В магазине 21-летняя Элли Мэй (Ally Mae) из Ланкашира зарабатывала 8,5 фунта стерлингов в час (700 рублей). Чтобы обеспечить себе нормальную жизнь, ей также приходилось подрабатывать пекарем и часто брать ночные смены.

Два года назад девушка начала фотографироваться полуобнаженной и размещать снимки на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Вскоре она попала в число самых востребованных моделей сервиса, и ее годовой доход составил 180 тысяч фунтов стерлингов (16 миллионов рублей).

По словам Мэй, в настоящий момент она пользуется еще большей популярностью, поскольку запертые на карантин мужчины часто проводят досуг на подобных сайтах. «Это какое-то сумасшествие. Людям скучно дома, а мы их развлекаем. Число моих подписчиков подскочило, каждый день я получаю предложения руки и сердца», — поделилась модель.

Сменив профессию, англичанка накопила на дом с тремя спальнями. К концу 2020 года она планирует заработать еще 200 тысяч фунтов стерлингов (18 миллионов рублей).

В феврале стало известно об официантке, которая начала выкладывать в социальных сетях фотографии своих ног и стала миллионершей. Девушка размещала на платформе снимки, на которых она была запечатлена полностью обнаженной, или кадры со своими стопами. «За первый год я заработала 250 тысяч фунтов стерлингов (20,5 миллиона рублей), а теперь я получаю по 30 тысяч (два миллиона рублей) каждый месяц», — рассказала она.