Предприимчивая девушка, работающая на кассе английского супермаркета Morrisons, рискнула и стала богатой. Об этом пишет издание Daily Mail.

Элли Мэй из Ланкашира работала в одном из английских супермаркетов, ей платили 8,5 фунта стерлингов в час (примерно 700 рублей). На жизнь ей не хватало, поэтому она часто брала ночные смены и подрабатывала в пекарне. Пару лет назад Элли решилась на отчаянный шаг. Она начала делать откровенные фотографии и публиковать их на платформе, где пользователям приходится платить за просмотр снимков. Элли Мэй очень быстро стала популярной, а за год она смогла заработать 180 тысяч фунтов стерлингов (или 16 миллионов рублей).

Карантин сыграл на руку модели, люди скучают дома и чаще заглядывают на портал, чтобы посмотреть ее фото. Элли рассказала, что число ее подписчиков неуклонно растет и каждый день она получает предложения выйти замуж. Кстати, на дом с тремя спальнями Элли уже накопила.

В галерее "Рамблера" — самые вдохновляющие фотографии юной Элли Мэй.