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Крутые бедра и цветок вместо одежды: plus-size-дива полностью разоблачилась для обложки Vogue 

WMJ.ru 6 часов назад
Plus-size-дива полностью разделась
Фото: @ritacarreiraa
Модель не скрывает пышных форм и гордится своим телом. Модель Саша Пивоварова создала коллаж со своим портретом для обложки Vogue Бразильский Vogue представил новую обложку июньского номера. Кавер получился очень горячим. Его украсила обнаженная модель Рита Каррейра, прикрывающаяся одним цветком. Девушка не стесняется своих пышных форм и целлюлита.
@ritacarreiraa
Она гордится своей фигурой: тем более, что Рита специально поправилась ради моделинга. Когда-то у нее был 42 размер одежды, однако девушка все равно не дотягивала до «идеального стандарта». Поняв, что она никогда не будет «такой же стройной, как Жизель Бюндхен», Рита решила поправиться до категории plus-size. Пышные формы не помешали ей сделать успешную карьеру.
Моя самая большая мечта осуществилась 😭 😭 😭 😭 😭 😭Когда вы во что-то верите, НИКТО не сможет заставить вас сдаться, — так отреагировала девушка на обложку Vogue.
Сам журнал старается показывать своим читателям не только стандартных моделей, но и демонстрировать разную красоту.
Чтобы перестроить бразильскую моду, нужно стать более демократичными: показывать людей разного сложения, размера, расы. Прислушиваться к «реальным» людям — лучший способ для брендов разбить призрачный пузырь и исследовать мир возможностей, — прокомментировал новую обложку Vogue.
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Красота , Жизель Бюндхен
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