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Какой способ покраски волос считается самым безопасным 

Gotovim-Edim.Ru 17 часов назад
Какой способ покраски волос считается безопасным
Фото: Gotovim-Edim.Ru
Доподлинно неизвестно, когда люди начали окрашивать волосы, однако делали это даже древние египтяне. Они использовали известную всем хну и басму, а также более сложные красители вроде сажи с сурьмой. Современные краски оказывают негативное влияние на состояние локонов. Ученые выяснили, как окрасить волосы в темный цвет без использования окислителей и солей тяжелых металлов.
Химические краски по своему определению являются опасными, так как нарушают структуру волос и могут причинить урон здоровью. Помимо этого они могут спровоцировать развитие аллергической реакции. В частности, есть ряд исследований, доказывающих, что некоторые красящие элементы могут даже спровоцировать возникновение онкологических недугов.
Американские научные сотрудники провели ряд экспериментов, которые позволили им обнаружить самый безопасный способ окраски волос с использованием нанотехнологий. Правда такая методика позволяет окрасить волосы только в натуральные цвета. Осветлить локоны с помощью этой технологии не получится, поскольку для этого процесса требуется перекись — вещество, которое негативно влияет на структуру волос.
Специалисты нанесли на волосы раствор дофамина, смешав его с аммиаком. Такая смесь в зависимости от температуры дает различные оттенки — от золотого до черного. Полученный в результате окраски оттенок держится несколько недель.
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