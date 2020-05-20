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Популярная блогерша испортила внешность пластикой и поделилась ужасом 

Lenta.ru 2 часа назад
Блогерша испортила внешность пластикой и ужаснулась
Фото: @hollygshore
Популярная блогерша рассказала об ужасных последствиях многочисленных пластических операций, которые испортили ей внешность. Ее историю приводит Daily Mail.
Известно, что 27-летняя Холли Хаган (Holly Hagan) из Великобритании сделала процедуру по увеличению груди и губ, ввела инъекции ботокса и филлеры в челюсть, сделала ринопластику (изменение формы носа — прим. «Ленты.ру») и подтяжку ягодиц.
@hollygshore
По словам девушки, из-за хирургического вмешательства ее тело стало выглядеть «в тысячу раз хуже», чем прежде. «Я стала не только тяжелее, чем раньше, но и шире. Я выгляжу ужасно и жутко расстроена. Мне стыдно и грустно от того, что я потратила столько денег и стала выглядеть в разы хуже», — призналась Хаган.
Поделившись отрицательным опытом, знаменитость объяснила подписчикам, что пластические операции не помогут изменить образ жизни человека, не повлияют на его подход к питанию и не заставят заниматься спортом.
«Если привычки остаются такими же плохими, большинство людей будет выглядеть даже хуже, чем до операции», — подчеркнула Хаган.
В мае индийская модель Шилпа Сетхи (Shilpa Sethi) сделала пластическую операцию по увеличению ягодиц за 10 тысяч долларов (723 тысячи рублей) и столкнулась с неудачными последствиями. Она рассказала, что в связи с осложнениями у нее появились боли в теле, из-за чего она не могла сидеть. В конечном итоге ей пришлось потратить еще 60 тысяч долларов, чтобы исправить ошибки первого хирурга.
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