В чем плюсы небольшой груди 

Девушки частенько не довольны своим размером груди: кому-то хочется более выдающийся бюст, а барышням, у которых как раз такой, нередко приходится сталкиваться с трудностями в жизни. "Рамблер" разбирается в том, каковы плюсы наличия именно маленькой груди.

Достаточно одного бикини. Некоторые купальники все еще продаются в комплекте — низ и верх, поэтому пышногрудым дамам иногда приходится покупать отдельную часть другого размера, поскольку чаще всего элементы не соответствуют запросам.

Нет проблем с покупкой белья. Девушка с небольшой грудью может носить любые модели, кружева, лямки и прочее. Ведь аксессуары покупаются ради красоты, а не для поддержки.

Нижнее белье вообще можно не носить. Грудь можно легко оставить без лифчика, ведь она не будет обвисать.

Затруднительно спать на животе. Речь по большей части идет о периоде менструации и беременности, когда женщине с большой грудью очень сложно, а иногда даже невозможно спать на животе.

Мужчины обращают внимание именно на тебя. И ты точно знаешь, что декольте тут ни при чем.

К тебе не пристают во время каждого выхода на улицу. Нередко пышногрудные дымы подвергаются повышенному вниманию со стороны уверенных в себе и брутальных мужчин.

Твои формы не мешают занятиям спортом. Девушкам с большой грудью сложно подобрать спортивное белье, а некоторые области профессионального спорта вообще могут стать недоступны.

И гравитация вас не беспокоит. Разумеется, трудности немаленькая грудь оказывает одним своим наличием, заставляя испытывать неудобство, например, во время банальной пробежки до автобуса.

Вся одежда застегивается. У тебя нет проблем с выбором той же футболки с принтом или рубашки, которая не будет висеть на узкой спине.

Ты выглядишь стройнее и моложе своих ровесниц. С возрастом станет очевидно, как грудь влияет на восприятие женщины в целом.

Тебе всегда доступны методы увеличения груди. В любой момент времени белье с пуш-ап подарит тебе дополнительные размеры.