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В чем плюсы небольшой груди 

Мария Сергеева 3 часа назад
В чем плюсы небольшой груди
Фото: depositphotos.com
Девушки частенько не довольны своим размером груди: кому-то хочется более выдающийся бюст, а барышням, у которых как раз такой, нередко приходится сталкиваться с трудностями в жизни. "Рамблер" разбирается в том, каковы плюсы наличия именно маленькой груди.
Достаточно одного бикини. Некоторые купальники все еще продаются в комплекте — низ и верх, поэтому пышногрудым дамам иногда приходится покупать отдельную часть другого размера, поскольку чаще всего элементы не соответствуют запросам.
Нет проблем с покупкой белья. Девушка с небольшой грудью может носить любые модели, кружева, лямки и прочее. Ведь аксессуары покупаются ради красоты, а не для поддержки.
Нижнее белье вообще можно не носить. Грудь можно легко оставить без лифчика, ведь она не будет обвисать.
Затруднительно спать на животе. Речь по большей части идет о периоде менструации и беременности, когда женщине с большой грудью очень сложно, а иногда даже невозможно спать на животе.
Мужчины обращают внимание именно на тебя. И ты точно знаешь, что декольте тут ни при чем.
К тебе не пристают во время каждого выхода на улицу. Нередко пышногрудные дымы подвергаются повышенному вниманию со стороны уверенных в себе и брутальных мужчин.
Твои формы не мешают занятиям спортом. Девушкам с большой грудью сложно подобрать спортивное белье, а некоторые области профессионального спорта вообще могут стать недоступны.
И гравитация вас не беспокоит. Разумеется, трудности немаленькая грудь оказывает одним своим наличием, заставляя испытывать неудобство, например, во время банальной пробежки до автобуса.
Вся одежда застегивается. У тебя нет проблем с выбором той же футболки с принтом или рубашки, которая не будет висеть на узкой спине.
Ты выглядишь стройнее и моложе своих ровесниц. С возрастом станет очевидно, как грудь влияет на восприятие женщины в целом.
Тебе всегда доступны методы увеличения груди. В любой момент времени белье с пуш-ап подарит тебе дополнительные размеры.
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