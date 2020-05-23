Средства от целлюлита, которые можно сделать дома

Сейчас представительницы женского пола не могут позволить себе посетить салон красоты из-за режима самоизоляции, да и, порой, процедуры бывают слишком дорогими. В то же время необходимость борьбы с целлюлитом заставляет нас искать способы от него избавиться. "Рамблер" приводит домашние методы устранения "апельсиновой корки".

Ванна с морской солью

Всем известно, что морская соль обладает большим количеством полезных веществ: можно понаблюдать, как после купания в море кожа становится нежной и гладкой. Воссоздать такой эффект морской воды будет, конечно же, сложно, однако для частичной замены отдыха в водных просторах, ванна с морской солью подойдет. 200-300 грамм натурального продукта нужно добавить в теплую ванну и полежать в ней 20 минут. В результате кожа станет нежнее, а целлюлит — менее заметным.

Баночный массаж

В домашних условиях вам понадобится баночка, эфирное масло и крем от ушибов. Необходимо поднести баночку к проблемной зоне и придавить, чтобы она присосалась. Далее совершать круговые движения в течение 15 минут, пока не появится краснота. После процедуры могут остаться синяки, которые стоит смазать кремом от ушибов.

Баночный массаж поможет вывести из тканей лишнюю влагу, поспособствует ускорению обмена веществ и улучшит состояние кожи. Примечание: процедура противопоказана для людей с варикозным расширением вен и сосудистыми звездочками.

Ванна с чаем мате

С помощью пяти чайных ложек листового чая мате, вскипяченных в кусочке марли, можно получить отвар, который ускоряет метаболизм. Готовится он на маленьком огне полчаса, после чего его необходимо слегка остудить и добавить полстакана морской соли и пять ложек меда. Ванну с полученной смесью нужно принимать в течение 15 минут, а оставшийся жмых пригодится в качестве скраба для тела.

Обертывания из голубой или черной глины

Небольшое количество глины развести питьевой водой, чтобы факутра напоминала сметану. Перед процедурой необходимо принять душ и использовать скраб для тела. Далее наносим глину на проблемные участки и оборачиваем пищевой пленкой. Оставляем на 30 минут, после чего необходимо тщательно смыть оставшееся вещество теплой водой и завершить процедуру питательным или антицеллюлитным кремом.

Миндально-цитрусовый скраб

Чтобы сделать смесь понадобится: полстакана морской соли, коричневого сахара и миндального масла, а после добавить пару капель эфирного масла. Скраб позволит подтянуть кожу и запустить механизм обновления тканей.