Если овладеть секретами мейкапа, выглядеть моложе своего возраста — легко! Но еще легче вдруг стать старше, достаточно лишь неверного взмаха кистью. Давайте посмотрим, какие ошибки в макияже мы допускаем и срочно перестанем это делать!

1. Наносим слишком плотный слой тона

Давным-давно все тональные средства были плотными, густыми и уже через пару часов создавали жирный блеск, который нужно было устранять дополнительным слоем пудры. В результате становились видны все мелкие морщинки, крупные поры и шелушения.

Сегодня плотный слой грима уместен лишь при художественной фотосъемке и в работе актрис. В реальной жизни «эффект маски» смотрится печально и красноречиво свидетельствует, что его создательница понятия не имеет о современной косметике. Между тем, легкие флюиды со светоотражающими частицами в сочетании с корректорами последнего поколения творят чудеса и способны не только замаскировать мелкие недостатки кожи, но и омолодить ее на несколько лет.

2. Красим ресницы на несколько слоев

«Паучьи» ресницы попытались вернуться в моду, но получилось слабовато. Более неестественного тренда представить сложно: от них так и веет 60-ми и началом 90-х, когда неряшливый макияж глаз объяснялся попросту отсутствием качественной косметики.

Налепленные друг на друга комки туши и слипшиеся ресницы выглядят до жути старомодно и автоматически добавляют возраста. Современные средства позволяют создать выразительный взгляд уже после одного-двух прохождений кисточкой. Если полученного эффекта недостаточно, лучше добавить подводку.

3. Делаем несколько акцентов в макияже

Эй-эй-эй, эпоха безумного диско конца 70-х и буйного гламура 2000-х давно осталась в прошлом. Если вы не хотите выглядеть как мама Сильвестра Сталлоне , не забывайте правило «глаза или губы». Особенно, если это дневной макияж.

Яркая помада подойдет блондинкам и рыжеволосым девушкам. Шатенкам и брюнеткам можно смело делать акцент на веки: спокойный смоки в коричневых тонах в сочетании с натуральным оттенком помады только омолодит. Главное — не промахнуться и выбрать подходящие цвета.

4. Подбираем не ту форму и цвет бровей

Четко очерченные и плотно заполненные пигментом брови плавно переносят нас во времена первых экспериментов с трафаретным татуажем. Соболиное безумие не только превращает вас в постаревшую куклу, но и утяжеляет взгляд, делая лицо суровым.

Татуаж бровей сегодня — это штриховые техники и смешивание нескольких оттенков для максимальной естественности. Если вы не уверены, что знаете прекрасного бровиста, рекомендуем вооружиться простым карандашом для бровей. Он должен быть на 1-2 тона темнее ваших волос, если вы блондинка и на 1-2 тона светлее, если брюнетка. Если предпочитаете специальные тени — наносите их прерывистыми движениями и не надавливайте на кисть слишком сильно.

5. Делаем слишком темный контур губ

Студентки 90-х прекрасно помнят, как обводили губы темным карандашом. Сегодня мы понимаем: этот тренд выглядит комично плюс сразу добавляет десяток лет.

А вот слишком яркая или темная помада сама по себе не страшна. Возраст добавляет неумелое с ней обращение. Например, когда вы нанесли ее на слишком узкие или шелушащиеся губы. Еще одна распространенная ошибка — сочетать винные и сливовые оттенки с очень светлым тональным средством, создавая образ бабушки Дракулы. Если вы не собираетесь на Хэллоуин, уравновешивайте темную помаду румянами того же оттенка.