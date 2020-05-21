Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как сельская львица: ошибки макияжа, которые старят 

Я Покупаю 6 часов назад
Если овладеть секретами мейкапа, выглядеть моложе своего возраста — легко! Но еще легче вдруг стать старше, достаточно лишь неверного взмаха кистью. Давайте посмотрим, какие ошибки в макияже мы допускаем и срочно перестанем это делать!

1. Наносим слишком плотный слой тона

Давным-давно все тональные средства были плотными, густыми и уже через пару часов создавали жирный блеск, который нужно было устранять дополнительным слоем пудры. В результате становились видны все мелкие морщинки, крупные поры и шелушения.
Сегодня плотный слой грима уместен лишь при художественной фотосъемке и в работе актрис. В реальной жизни «эффект маски» смотрится печально и красноречиво свидетельствует, что его создательница понятия не имеет о современной косметике. Между тем, легкие флюиды со светоотражающими частицами в сочетании с корректорами последнего поколения творят чудеса и способны не только замаскировать мелкие недостатки кожи, но и омолодить ее на несколько лет.

2. Красим ресницы на несколько слоев

«Паучьи» ресницы попытались вернуться в моду, но получилось слабовато. Более неестественного тренда представить сложно: от них так и веет 60-ми и началом 90-х, когда неряшливый макияж глаз объяснялся попросту отсутствием качественной косметики.
Налепленные друг на друга комки туши и слипшиеся ресницы выглядят до жути старомодно и автоматически добавляют возраста. Современные средства позволяют создать выразительный взгляд уже после одного-двух прохождений кисточкой. Если полученного эффекта недостаточно, лучше добавить подводку.

3. Делаем несколько акцентов в макияже

Эй-эй-эй, эпоха безумного диско конца 70-х и буйного гламура 2000-х давно осталась в прошлом. Если вы не хотите выглядеть как мама Сильвестра Сталлоне, не забывайте правило «глаза или губы». Особенно, если это дневной макияж.
Яркая помада подойдет блондинкам и рыжеволосым девушкам. Шатенкам и брюнеткам можно смело делать акцент на веки: спокойный смоки в коричневых тонах в сочетании с натуральным оттенком помады только омолодит. Главное — не промахнуться и выбрать подходящие цвета.

4. Подбираем не ту форму и цвет бровей

Четко очерченные и плотно заполненные пигментом брови плавно переносят нас во времена первых экспериментов с трафаретным татуажем. Соболиное безумие не только превращает вас в постаревшую куклу, но и утяжеляет взгляд, делая лицо суровым.
Татуаж бровей сегодня — это штриховые техники и смешивание нескольких оттенков для максимальной естественности. Если вы не уверены, что знаете прекрасного бровиста, рекомендуем вооружиться простым карандашом для бровей. Он должен быть на 1-2 тона темнее ваших волос, если вы блондинка и на 1-2 тона светлее, если брюнетка. Если предпочитаете специальные тени — наносите их прерывистыми движениями и не надавливайте на кисть слишком сильно.

5. Делаем слишком темный контур губ

Студентки 90-х прекрасно помнят, как обводили губы темным карандашом. Сегодня мы понимаем: этот тренд выглядит комично плюс сразу добавляет десяток лет.
А вот слишком яркая или темная помада сама по себе не страшна. Возраст добавляет неумелое с ней обращение. Например, когда вы нанесли ее на слишком узкие или шелушащиеся губы. Еще одна распространенная ошибка — сочетать винные и сливовые оттенки с очень светлым тональным средством, создавая образ бабушки Дракулы. Если вы не собираетесь на Хэллоуин, уравновешивайте темную помаду румянами того же оттенка.
Видео дня. Что стало с детьми, которых считали самыми красивыми
Я Покупаю: последние новости
Морщины собственными руками: 5 ежедневных привычек, которые старят лицо Морщины собственными руками: 5 ежедневных привычек, которые старят лицо Источник молодости королев: какие процедуры выбирают первые леди Источник молодости королев: какие процедуры выбирают первые леди От смоки-айс к нюду: бьюти-эволюция Натальи Подольской От смоки-айс к нюду: бьюти-эволюция Натальи Подольской
Женский форум
Красота , Сильвестр Сталлоне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скорее всего, его карьера окончена»
«Скорее всего, его карьера окончена»
Кассирша из магазина разбогатела на пошлых фото
Кассирша из магазина разбогатела на пошлых фото
Рынска попала в больницу из-за осложнений после ЭКО
Рынска попала в больницу из-за осложнений после ЭКО
Какие продукты нельзя покупать в магазине
Какие продукты нельзя покупать в магазине
Видео
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Как правильно пользоваться пузырчатой пленкой
03:18
Как правильно пользоваться пузырчатой пленкой
Дом и сад
Анна Нетребко показала изменения фигуры
03:00
Анна Нетребко показала изменения фигуры
Звёзды Красота
Какой сыр поможет похудеть
06:04
Какой сыр поможет похудеть
Еда Здоровье
Максим Галкин записал гимн самоизоляции
04:05
Максим Галкин записал гимн самоизоляции
Звёзды
Что стало с детьми, которых считали самыми красивыми
10:10
Что стало с детьми, которых считали самыми красивыми
Дети Красота
Российские звезды, родившие от женатых мужчин
03:26
Российские звезды, родившие от женатых мужчин
Дети Звёзды
Звезды, не стесняющиеся дефектов внешности
03:55
Звезды, не стесняющиеся дефектов внешности
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение