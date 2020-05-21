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Неожиданные причины преждевременного старения 

Мира Маркина 3 часа назад
Ни для кого не секрет, что молодости способствуют спорт, правильное питание и здоровый сон. Но мало кто задумывается о других причинах, приближающих старение. И неудивительно, ведь они отнюдь не очевидны. Как вы приближаете старость, сами того не подозревая? Расскажет "Рамблер".

Пассивное курение

Даже если вы сами никогда не курили, но регулярно выходите на "перекуры" с коллегами, чтоб поддержать беседу, будьте уверены, — кожа не скажет вам "спасибо" за это. В табачном дыме содержится более 3800 вредных химических компонентов, которые негативным образом сказываются на состоянии кожи.

Соломинки в напитках

В некоторых ситуациях пить из трубочки и правда гораздо удобнее, чем без нее. Но если вы хотите избежать преждевременных морщин, от этого удобства лучше отказаться. Дело в том, что движение лицевых мышц при использовании соломинки ускоряет образование морщин и носогубных складок.

Солнце

Не столь важно — гуляете ли вы по городу в ясный день или проводите полдня на солнечном пляже. Так или иначе солнце ускоряет старение клеток кожи. Чтобы избежать этого, всегда пользуйтесь кремом для лица с солнцезащитным фактором, который отсрочит появление морщин, предотвратит образование пигментных пятен и сохранит эластичность кожи.

Пессимизм

Подавленное состояние, особенно, если оно длится продолжительное время, неизменно влияет на клетки мозга и приближает его старение. Более того, если вы без объективных причин испытываете тоску и грусть в течение двух недель и более, — это повод обратиться к специалисту. Возможно, у вас начинается депрессия.
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