То, что русские красавицы могут покорить мир, известно уже давно. Однако сейчас в красоте на планете недостатка нет и девушкам очень сложно пробиться на "верхушку" айсберга. Особенно если ты простая девушка из Иркутска и, если у тебя уже есть семья и ребенок.

Однако это не помешало Сабине Кравченко из маленького городка в Иркутской области делать то, что ей нравится. Девушка была круглой отличницей и активисткой, а уже в 16 лет встретила своего будущего мужа. Через пару лет пара решила завести ребенка. Вместе с родившейся дочерью Алисой супруги переехали в Таиланд, где Сабине впервые предложили модельную работу. Потом правда они решили вернуться на родину и занялись блогингом.

А дальше было решение переехать в Лос-Анджелес. И хоть это было непросто, девушка точно знала, что сможет зарабатывать и развиваться в качестве модели здесь. Даже несмотря на то, что с мужем они расстались, красавица остается одна с дочерью в чужой стране и продолжает ее покорять.