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Из Иркутска в Лос-Анджелес: русская красавица покоряет США 

Диана Товсепова 20 минут назад
То, что русские красавицы могут покорить мир, известно уже давно. Однако сейчас в красоте на планете недостатка нет и девушкам очень сложно пробиться на "верхушку" айсберга. Особенно если ты простая девушка из Иркутска и, если у тебя уже есть семья и ребенок.
Однако это не помешало Сабине Кравченко из маленького городка в Иркутской области делать то, что ей нравится. Девушка была круглой отличницей и активисткой, а уже в 16 лет встретила своего будущего мужа. Через пару лет пара решила завести ребенка. Вместе с родившейся дочерью Алисой супруги переехали в Таиланд, где Сабине впервые предложили модельную работу. Потом правда они решили вернуться на родину и занялись блогингом.
А дальше было решение переехать в Лос-Анджелес. И хоть это было непросто, девушка точно знала, что сможет зарабатывать и развиваться в качестве модели здесь. Даже несмотря на то, что с мужем они расстались, красавица остается одна с дочерью в чужой стране и продолжает ее покорять.
"Было время, когда я работала по 70 часов в неделю и спала по 2 часа в день… Но в итоге я начала работать фриланс-моделью, а позже подписала контракт с местным крутым агентством…", — делится она в своем блоге в Instagram.
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