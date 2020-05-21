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За ролики: на что способен нефритовый массажер для лица 

Я Покупаю 3 часа назад
На что способен нефритовый массажер для лица
Фото: Я Покупаю
Известно, что нефрит для омолаживающих процедур начали использовать в Поднебесной еще в VII веке. Там с древних времен приписывали этому самоцвету чудодейственные свойства. Современные литотерапевты подтверждают, что нефрит успокаивает, снимает стресс, а также помогает вернуть тонус коже.

Для чего нужен нефритовый массажер?

Массаж каменным роликом усиливает кровообращение, уменьшает отеки и помогает уходовым продуктам проникать глубже в кожу. Отлично справляется он и с темными кругами под глазами. Если нефритовый ролик перед использованием подержать в холодильнике, он заметно освежит цвет лица и снимет покраснения.

Как использовать нефритовый массажер?

Нанесите на лицо уходовое средство (лучше всего будет работать сыворотка). Если у вас массажер с двумя головками (маленькая и большая), используйте каждую для своей зоны:
1. Большой насадкой проводите по лбу от переносицы к линии роста волос и от середины лба к вискам.
2. Также крупным валиком пройдитесь по щекам: от крыльев носа к ушам.
3. Область вокруг глаз и губ прокатайте маленькой насадкой по массажным линиям.
4. От мочек ушей к подбородку и вниз по шее пройдитесь большим валиком.
На каждую зону нужно воздействовать 3-4 раза. И стоит помнить, что эффект от массажа лица накопительный, первые результаты появляются после 2-3 недель использования.

Какой массажер выбрать?

Сейчас выпускают массажеры не только из нефрита, а также из розового кварца и хрусталя. Так что если вы не верите в литотерапию, можно выбрать ролик, который вам больше нравится, основной эффект будет тот же.
Главное, чтобы на самоцвете не было трещин и сколов, иначе можно повредить кожу.
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