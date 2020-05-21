Названы подручные средства для осветления волос

Стилисты из Великобритании рассказали, как можно осветлить волосы с помощью подручных средств. Об этом пишет The Sun.

Самый эффективный метод — использовать лимонную кислоту.

«Если у вас от природы светлые волосы, то лимонный сок сделает их еще светлее. Для этого нужно нанести его на пряди, а затем провести некоторое время на солнце», — рассказал сооснователь лондонского бьюти-бренда Bleach London Алекс Браунселл.

Однако такой метод может быть вреден для волос: кислота в лимонном соке способна разрушить их структуру.

Еще одно средство для осветления волос — яблочный уксус. Необходимо развести его с водой в равных пропорциях. Жидкость нужно нанести на волосы несколько раз в течение месяца.

Помимо лимона и уксуса, стилисты порекомендовали пищевую соду и мед. Нужно смешать их, нанести полученную смесь на голову и подождать час, после чего промыть волосы водой.