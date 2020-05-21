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Названы способы осветлить волосы подручными средствами 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Названы подручные средства для осветления волос
Фото: depositphotos.com
Стилисты из Великобритании рассказали, как можно осветлить волосы с помощью подручных средств. Об этом пишет The Sun.
Самый эффективный метод — использовать лимонную кислоту.
«Если у вас от природы светлые волосы, то лимонный сок сделает их еще светлее. Для этого нужно нанести его на пряди, а затем провести некоторое время на солнце», — рассказал сооснователь лондонского бьюти-бренда Bleach London Алекс Браунселл.
Однако такой метод может быть вреден для волос: кислота в лимонном соке способна разрушить их структуру.
Еще одно средство для осветления волос — яблочный уксус. Необходимо развести его с водой в равных пропорциях. Жидкость нужно нанести на волосы несколько раз в течение месяца.
Помимо лимона и уксуса, стилисты порекомендовали пищевую соду и мед. Нужно смешать их, нанести полученную смесь на голову и подождать час, после чего промыть волосы водой.
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