Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

50-летней Черной пантере все к лицу: бьюти-эволюция Наоми Кэмпбелл 

Я Покупаю и ещё 3 20 часов назад
50-летней Черной пантере все к лицу: бьюти-эволюция Наоми Кэмпбелл
Фото: Eva.ru
Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл работает на подиуме с 15 лет. Кому, как не ей знать о том, как сохранять свою красоту на протяжении долгого времени. Наоми стала первой темнокожей девушкой, которая появилась на обложках европейских и американских изданий. Как же выглядела Черная пантера в начале своей карьеры и какой путь она проделала, чтобы сохранить свою натуральную красоту? Рассказываем в нашей подборке!
@naomi
18-летняя Наоми Кэмпбелл на черно-белом снимке зарубежного издания. Она еще юна и прекрасна, как все девушки в этом возрасте. Однако она уже работает в модной индустрии. На фотографии ей прикреили специальную ленту, которая натягивает кожу наверх, приподнимая брови. Так как Наоми афроямайского и китайско-ямайского происхождения, таким образом стилисты решили подчеркнуть ее красивые глаза.
@naomi
В 19 лет снимок с Наоми опубликовали в журнале Vogue Italia. Примечательно, что на многих снимках съемочная группа старалась подчеркнуть длинную красивую шею Кэмпбелл. До сих пор под ее фотографиями поклонники оставляют комментарии, что она была и осталась невероятно красивой женщиной.
@naomi
Кстати, звезда сама любит публиковать коллажи с собой и сравнивать, как сильно она изменилась. На фото — Наоми с 25-летней разницей в возрасте. На первом снимке она еще мила и юна, а на втором — настоящая пантера! Стоит отметить, что за это время она успела отрастить брови, которые очень ей идут. Некоторые поклонники считают, что модель ретуширует свои снимки, но это не так: она запустила свое шоу, которое называется «Без фильтра», где разговаривает с современными моделями об индустрии и личной жизни. Там видно, что Кэмпбелл в жизни такая же, как на фотографиях.
@naomi
В 2020-м звезда почти не изменилась. Разве что взгляд стал более глубоким и мудрым. Делала ли Наоми пластику? Сложно сказать наверняка, ведь Наоми не комментирует подобные вопросы. Однако эксперты в области косметологии и хирургии считают, что Кэмпбелл все-таки пользовалась услугами пластического хирурга. У нее незначительно изменена форма носа (стала более изящная). Также в Сети ходит предположение, что она удаляла комки Биша, чтобы сделать скулы более выразительными. В это верится с трудом, ведь модель неоднократно говорила, что следит за собственным весом и почти ничего не ест. Вероятно, впалые щеки не заслуга косметолога или пластического хирурга, а особенность модели.
Видео дня. Российские звезды, родившие от женатых мужчин
Я Покупаю: последние новости
За ролики: на что способен нефритовый массажер для лица За ролики: на что способен нефритовый массажер для лица Морщины собственными руками: 5 ежедневных привычек, которые старят лицо Морщины собственными руками: 5 ежедневных привычек, которые старят лицо Источник молодости королев: какие процедуры выбирают первые леди Источник молодости королев: какие процедуры выбирают первые леди
Женский форум
Красота , Наоми Кэмпбелл
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как размер груди влияет на шансы забеременеть
Как размер груди влияет на шансы забеременеть
Боня резко поставила на место зарвавшуюся Бородину
Боня резко поставила на место зарвавшуюся Бородину
Адриана Лима соблазнила поклонников
Адриана Лима соблазнила поклонников
«Я был не человек, а животное»
«Я был не человек, а животное»
Видео
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Названы неочевидные причины мешков под глазами
06:05
Названы неочевидные причины мешков под глазами
Красота Здоровье
Как правильно дезинфицировать квартиру
06:04
Как правильно дезинфицировать квартиру
Дом и сад Здоровье
Сколько мяса в современных сосисках
20:08
Сколько мяса в современных сосисках
Еда Здоровье
Как продолжительность жизни зависит от секса
02:18
Как продолжительность жизни зависит от секса
Здоровье
Бабкина вспомнила о пребывании на грани жизни и смерти
00:19
Бабкина вспомнила о пребывании на грани жизни и смерти
Звёзды
Анжелика Агурбаш рассказала о своем 50-летии
03:06
Анжелика Агурбаш рассказала о своем 50-летии
Звёзды
Что происходит с телом, если вы спите со смартфоном
10:10
Что происходит с телом, если вы спите со смартфоном
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение