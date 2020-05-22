50-летней Черной пантере все к лицу: бьюти-эволюция Наоми Кэмпбелл 

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл работает на подиуме с 15 лет. Кому, как не ей знать о том, как сохранять свою красоту на протяжении долгого времени. Наоми стала первой темнокожей девушкой, которая появилась на обложках европейских и американских изданий. Как же выглядела Черная пантера в начале своей карьеры и какой путь она проделала, чтобы сохранить свою натуральную красоту? Рассказываем в нашей подборке!

@naomi

18-летняя Наоми Кэмпбелл на черно-белом снимке зарубежного издания. Она еще юна и прекрасна, как все девушки в этом возрасте. Однако она уже работает в модной индустрии. На фотографии ей прикреили специальную ленту, которая натягивает кожу наверх, приподнимая брови. Так как Наоми афроямайского и китайско-ямайского происхождения, таким образом стилисты решили подчеркнуть ее красивые глаза.

@naomi

В 19 лет снимок с Наоми опубликовали в журнале Vogue Italia. Примечательно, что на многих снимках съемочная группа старалась подчеркнуть длинную красивую шею Кэмпбелл. До сих пор под ее фотографиями поклонники оставляют комментарии, что она была и осталась невероятно красивой женщиной.

@naomi

Кстати, звезда сама любит публиковать коллажи с собой и сравнивать, как сильно она изменилась. На фото — Наоми с 25-летней разницей в возрасте. На первом снимке она еще мила и юна, а на втором — настоящая пантера! Стоит отметить, что за это время она успела отрастить брови, которые очень ей идут. Некоторые поклонники считают, что модель ретуширует свои снимки, но это не так: она запустила свое шоу, которое называется «Без фильтра», где разговаривает с современными моделями об индустрии и личной жизни. Там видно, что Кэмпбелл в жизни такая же, как на фотографиях.

@naomi

В 2020-м звезда почти не изменилась. Разве что взгляд стал более глубоким и мудрым. Делала ли Наоми пластику? Сложно сказать наверняка, ведь Наоми не комментирует подобные вопросы. Однако эксперты в области косметологии и хирургии считают, что Кэмпбелл все-таки пользовалась услугами пластического хирурга. У нее незначительно изменена форма носа (стала более изящная). Также в Сети ходит предположение, что она удаляла комки Биша, чтобы сделать скулы более выразительными. В это верится с трудом, ведь модель неоднократно говорила, что следит за собственным весом и почти ничего не ест. Вероятно, впалые щеки не заслуга косметолога или пластического хирурга, а особенность модели.