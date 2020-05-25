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Самая сексуальная спортсменка мира попозировала после жесткой тренировки 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Самая сексуальная спортсменка мира после тренировки
Фото: Lenta.ru
Немецкая бегунья Алиса Шмидт попозировала после тренировки. Фотография появилась в Instagram спортсменки.
21-летняя бегунья написала, что провела последнюю тренировку на неделе и теперь собирается отдохнуть. Она добавила, что тренировка была очень жесткой. Пользователи сети оценили снимок и обратили внимание на превосходную форму спортсменки.
3 мая Шмидт возобновила тренировки после ослабления в Германии карантина, вызванного пандемией коронавируса. Она призналась, что счастлива вернуться к уличным занятиям.
В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В том же году издание Busted Coveragе признало ее самой сексуальной спортсменкой мира. В 2019-м бегунья завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.
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