Самая сексуальная спортсменка мира после тренировки

Немецкая бегунья Алиса Шмидт попозировала после тренировки. Фотография появилась в Instagram спортсменки.

21-летняя бегунья написала, что провела последнюю тренировку на неделе и теперь собирается отдохнуть. Она добавила, что тренировка была очень жесткой. Пользователи сети оценили снимок и обратили внимание на превосходную форму спортсменки.

3 мая Шмидт возобновила тренировки после ослабления в Германии карантина, вызванного пандемией коронавируса. Она призналась, что счастлива вернуться к уличным занятиям.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В том же году издание Busted Coveragе признало ее самой сексуальной спортсменкой мира. В 2019-м бегунья завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.