Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самая красивая женщина в мире снялась в купальнике во время изоляции 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Самая красивая женщина снялась в бикини
Фото: @bellahadid
Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поделилась фотографией в бикини во время изоляции из-за пандемии коронавируса. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
На одном из опубликованных кадров 23-летняя знаменитость позирует в откровенном бикини изумрудного цвета. Ее образ дополнили золотистый браслет и крупные серьги-кольца. Публикация Хадид набрала 1,1 миллиона лайков.
Подписчики восхитились внешним видом супермодели. «Самая милая деревенская девчонка», «Ты невероятная!», «Наконец-то королева благословила нас», «Невероятно красивая!» — комментировали они.
@bellahadid
В марте Белла Хадид опубликовала другое фото в купальнике на карантине. Она сделала селфи без макияжа в бикини белого цвета с завязками. «Счастлива, что могу получить немного витамина D», — подписала она пост. «Ты словно луч солнца!», — написал в комментариях один из фанатов.
В октябре прошлого года внешность супермодели признали идеальной, ее назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.
Видео дня. Внучка Боярского покорила Сеть новым образом
Последние новости
В россиянах заметили позитивные перемены из-за коронавируса В россиянах заметили позитивные перемены из-за коронавируса Россиянам дали советы по борьбе с одиночеством в самоизоляции Россиянам дали советы по борьбе с одиночеством в самоизоляции Раскрыт главный страх противников Трампа перед выборами в США Раскрыт главный страх противников Трампа перед выборами в США
Женский форум
Красота , Бикини , Красивые девушки , Белла Хадид
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ратаковски выгуляла микро-бикини на природе
Ратаковски выгуляла микро-бикини на природе
Россиянам дали советы по борьбе с одиночеством
Россиянам дали советы по борьбе с одиночеством
Каменских исполнила соблазнительный танец живота
Каменских исполнила соблазнительный танец живота
Врач объяснила, почему браки распадаются спустя 20 лет
Врач объяснила, почему браки распадаются спустя 20 лет
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Продукты, которые помогут избавиться от морщин
06:13
Продукты, которые помогут избавиться от морщин
Красота Еда
Звезды показали, как выглядели на последнем звонке
00:39
Звезды показали, как выглядели на последнем звонке
Звёзды
Какие продукты есть, чтобы не стареть
03:10
Какие продукты есть, чтобы не стареть
Еда Здоровье
Как выглядят настоящие макароны
02:40
Как выглядят настоящие макароны
Еда
Российские звезды, которые служили в армии
10:45
Российские звезды, которые служили в армии
Звёзды
Как выглядит 40-летний сын Андрея Краско
03:08
Как выглядит 40-летний сын Андрея Краско
Дети Звёзды
Как нормализовать работу почек
03:05
Как нормализовать работу почек
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение