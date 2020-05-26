Самая красивая женщина снялась в бикини

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид , которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поделилась фотографией в бикини во время изоляции из-за пандемии коронавируса. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На одном из опубликованных кадров 23-летняя знаменитость позирует в откровенном бикини изумрудного цвета. Ее образ дополнили золотистый браслет и крупные серьги-кольца. Публикация Хадид набрала 1,1 миллиона лайков.

Подписчики восхитились внешним видом супермодели. «Самая милая деревенская девчонка», «Ты невероятная!», «Наконец-то королева благословила нас», «Невероятно красивая!» — комментировали они.

@bellahadid

В марте Белла Хадид опубликовала другое фото в купальнике на карантине. Она сделала селфи без макияжа в бикини белого цвета с завязками. «Счастлива, что могу получить немного витамина D», — подписала она пост. «Ты словно луч солнца!», — написал в комментариях один из фанатов.

В октябре прошлого года внешность супермодели признали идеальной, ее назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.