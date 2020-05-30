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Изменения лица, которые предскажут как вы будете выглядеть через 10 лет 

Мира Маркина 3 часа назад
Как будет выглядеть ваше лицо в старости
Фото: depositphotos.com
Многие женщины начинают борьбу с морщинами только после 40 лет. А между тем, если еще в молодости обратить внимание на свои особенности, некоторые признаки старения можно отсрочить или предотвратить. Какие именно? Расскажет "Рамблер".

Носогубные складки

Носогубные складки чаще всего присущи людям, которые часто улыбаются. Более того, у некоторых они начинаются проявляться еще в юности. Например, актрисе Блейк Лавли было всего 17 лет, когда носогубные складки дали о себе знать. С возрастом они стали более явными. Самый распространенный метод борьбы с данной проблемой — инъекции ботокса. Но если вовремя обратить внимание на носогубные складки, избавиться от них можно при помощи самомассажа лица.

Морщины-марионетки

Резкое похудение, гормональный сбой, курение и чрезмерная любовь к загару — все это провоцирует возникновение морщин-марионеток, который идут от уголков рта вниз и напоминают челюсть марионетки. Прежде чем начать борьбу с морщинами в этой области, необходимо определить причину их появления. Кроме того, не следует забывать о том, что кожа вокруг рта так же чувствительна, как кожа вокруг лица и за ней необходимо ухаживать. Для этого подойдет косметика с активными увлажняющими компонентами и лицевая гимнастика.

Тяжелое веко

Как правило, нависшее веко — это генетическая особенность, которую можно скорректировать лишь в молодости посредством макияжа. С возрастом веко опускается ниже и маскировка не помогает.
Избавиться от проблемы полностью нельзя, но можно отсрочить встречу с ней: пользуйтесь кремом и гелем для кожи вокруг глаз и не раздражайте глаза агрессивными средствами для снятия макияжа, — лучше всего отдавать предпочтение двухфазным жидкостям с маслами.
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