Алису Шмидт, легкоатлетку из Германии, журналисты австралийского издания Busted Coverage назвали самой красивой спортсменкой планеты. «Рамблер» собрал горячие снимки светловолосой бегуньи, которые доказывают, что это действительно так.

Алиса опубликовала фотографию в своем аккаунте и сообщила, что провела последнюю тренировку перед отпуском. Она призналась, что тренировка была достаточно суровой. Поклонники восторженно оценили прекрасную форму бегуньи. Спортсменка вернулась к занятиям после смягчения карантина в Германии.

Алисе Шмидт всего 21 год. В 2017 году она стала серебряным призером в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы, в возрасте до 20 лет. А в 2019 — бронзовым призером в эстафете на первенстве Европы до 23 лет. На ее аккаунт в Instagram подписаны 810 тысяч человек.