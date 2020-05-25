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Немецкая бегунья, покорившая не только спортсменов 

Полина Алферова 2 часа назад
Алису Шмидт, легкоатлетку из Германии, журналисты австралийского издания Busted Coverage назвали самой красивой спортсменкой планеты. «Рамблер» собрал горячие снимки светловолосой бегуньи, которые доказывают, что это действительно так.
Алиса опубликовала фотографию в своем аккаунте и сообщила, что провела последнюю тренировку перед отпуском. Она призналась, что тренировка была достаточно суровой. Поклонники восторженно оценили прекрасную форму бегуньи. Спортсменка вернулась к занятиям после смягчения карантина в Германии.
Алисе Шмидт всего 21 год. В 2017 году она стала серебряным призером в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы, в возрасте до 20 лет. А в 2019 — бронзовым призером в эстафете на первенстве Европы до 23 лет. На ее аккаунт в Instagram подписаны 810 тысяч человек.
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