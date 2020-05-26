Сексуальные девушки и подержанные запчасти 

Реклама, безусловно, двигатель торговли. А чтобы хорошо отрекламировать товар, часто используют секс. Именно с помощью сексуальных фотографий решил раскрутить свой маленький бизнес один из пользователей eBay, который под ником Babenotincluded продает в сети запасные части для мотоциклов. Для каждого товара он сам делает промофото, на котором обязательно фигурирует соблазнительная девушка в нижнем белье. Таким образом, магазин Babenotincluded часто посещают заинтересованные индивиды.
Автор: Константин Семенов
По материалам: Babe-Not-Included