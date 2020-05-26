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Обладательница 18 размера груди пожертвовала свои бюстгальтеры на пошив масок 

Passion.ru 5 часов назад
Дама с 18 размером груди отдала свое белье на маски
Фото: Passion.ru
Мартина Биг, известная своими экстремальными пластическими трансформациями, продолжает борьбу за звание обладательницы самого большого бюста в мире. Девушка подумала, что ее бра могут принести пользу не только в деле поддержки груди, но и в спасении мира от пандемии коронавируса.
На благое дело модель пожертвовала свое нижнее белье. В интервью The Sun Мартина призналась, что из одного ее бюстгальтера можно сшить целых двенадцать защитных масок.
«Моя грудь увеличивается быстро, а вместе с ней и количество бра, которые становятся малы. Я подумала, что белье, которое лежит без дела, может принести пользу людям. Каждый бюстгальтер сделан из плотного хлопка, так что они идеальны для пошива масок»
— поделилась Биг.
Passion.ru
Модель планирует отправить их ее личному портному, который создает для нее нижнее белье. Мартина отмечает, что ее средства защиты будут стильными и яркими, ведь в ее гардеробе множество бра самых разных цветов: от черного до розового.
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Красота , passion.ru
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