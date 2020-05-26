Дама с 18 размером груди отдала свое белье на маски

Мартина Биг, известная своими экстремальными пластическими трансформациями, продолжает борьбу за звание обладательницы самого большого бюста в мире. Девушка подумала, что ее бра могут принести пользу не только в деле поддержки груди, но и в спасении мира от пандемии коронавируса.

На благое дело модель пожертвовала свое нижнее белье. В интервью The Sun Мартина призналась, что из одного ее бюстгальтера можно сшить целых двенадцать защитных масок.

«Моя грудь увеличивается быстро, а вместе с ней и количество бра, которые становятся малы. Я подумала, что белье, которое лежит без дела, может принести пользу людям. Каждый бюстгальтер сделан из плотного хлопка, так что они идеальны для пошива масок»

— поделилась Биг.

Passion.ru

Модель планирует отправить их ее личному портному, который создает для нее нижнее белье. Мартина отмечает, что ее средства защиты будут стильными и яркими, ведь в ее гардеробе множество бра самых разных цветов: от черного до розового.