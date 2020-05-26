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Кремы-убийцы: успех радиоактивной косметики 

Мария Сергеева 1 час назад
Кремы-убийцы: успех радиоактивной косметики
Фото: depositphotos.com
В XXI веке у людей крайне трепетное отношение к собственному здоровью: некоторые предпочитают дважды прочитать состав товара, посмотреть на него отзывы, да и сверху увидеть рекомендацию специалиста насчет компании-производителя. Буквально в прошлом столетии размышления были сконцентрированы на эффективности средства, а предки нынешних маркетологов легко зазывали покупателей модной новинкой. "Рамблер" рассказывает, как одно из таких новшеств с радиоактивной начинкой смогло покорить женщин своими свойствами.
В 1920-1930-х годах на волне популярности оказались товары с радиоактивными элементами. Так, воспользовавшись ситуацией, и взлетел бренд соответствующей косметики Tho-Radia, появившийся в 1932 году.
Kelly Michals
Открытие радия произошло в 1898 году Пьером и Марией Кюри, о негативном воздействии элемента на организм долгое время никто не знал. В 20-х годах прошлого века считалось, что вещество обладает омолаживающими свойствами, из-за чего его стали добавлять в шоколад, зубную пасту, сигареты и даже в презервативы.
Французский бренд стал наиболее популярным производителем радиоактивной косметики. 100 граммов крема Tho-Radia включали в себя 0,5 грамма хлорида тория и 0,25 миллиграмма бромида радия. Привлекательность продуктов компании гарантировало имя доктора Альфреда Кюри, работавшего на марку. Его имя использовалось на рекламных плакатах бренда, что тут же отсылало покупателей к известным первооткрывателям радия.
Компания успешно торговала радиоактивными товарами до девятого ноября 1937 года, когда французские власти приняли поправку к закону о торговле ядовитыми веществами, к коим и были приравнены торий и радий. Tho-Radia моментально среагировала, убрав из состава товаров все запрещенные элементы, а название так и осталось вплоть до 1962 года.
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