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Модель перешьет свое белье на маски для бедных 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Модель из Германии Мартина Биг решила пожертвовать свое нижнее белье для борьбы с коронавирусом. "Рамблер" рассказывает, как она поможет бедным семьям.
Мартина Биг регулярно делает пластические операции для увеличения размера бюста, поэтому у нее скопилось много старых бюстгальтеров, из которых можно будет сделать маски. Девушка утверждает, что все они сделаны из хорошего хлопка, поэтому материал идеально подойдет для изготовления средств защиты.
"Из одного бюстгальтера можно сделать 12 масок. Я уже отправила один своему личному портному для создания тестовой маски. Если все пойдет хорошо, мы наладим производство"
Модель хочет пожертвовать маски из бюстгальтеров для бедных семей, которые не могут позволить себе самостоятельно купить медицинские маски.
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