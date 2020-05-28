Пользователи Сети раскритиковали купальник с силиконовыми вставками вместо бретелек. "Рамблер" рассказывает, почему он так не понравился комментаторам.

На самом деле, подобную модель купальника некоторые бренды запустили в производство еще в 2019 году, и с тех пор он стал популярен у многих певиц, телеведущих и блогеров. Еще в начале 2020 года девушки делились своими фотографиями из путешествий в этом купальнике, но еще больше кадров они показали во время карантина, пока загорали на задних дворах.

Однако, пользователи не оценили силиконовые вставки в купальнике. Они раскритиковали их за то, что они сделаны из некачественных материалов и могут быстро порваться.