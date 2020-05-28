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В Сети раскритиковали популярный купальник 

Елизавета Назарова 1 час назад
Пользователи Сети раскритиковали купальник с силиконовыми вставками вместо бретелек. "Рамблер" рассказывает, почему он так не понравился комментаторам.
На самом деле, подобную модель купальника некоторые бренды запустили в производство еще в 2019 году, и с тех пор он стал популярен у многих певиц, телеведущих и блогеров. Еще в начале 2020 года девушки делились своими фотографиями из путешествий в этом купальнике, но еще больше кадров они показали во время карантина, пока загорали на задних дворах.
Однако, пользователи не оценили силиконовые вставки в купальнике. Они раскритиковали их за то, что они сделаны из некачественных материалов и могут быстро порваться.
Симпатично, конечно, но он ведь порвется через две секунды», «Ну и уродство, да еще из дешевых материалов», — написали комментаторы.
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