Инстазвезда с растущим бюстом пожаловалась на травлю

Москвичка Анастасия Бертье с натуральным бюстом 11-го размера рассказала о том, как ей жилось с такими выдающимися формами.

Модель plus-size и художница Бертье в начальной школе была жертвой травли со стороны одноклассников, которые называли ее хрюшкой и толстушкой.

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Когда она стала подростком, издевательства со стороны посторонних людей продолжились — ее грудь за одно лето достигла пятого размера и стала предметом насмешек. Бюст постоянно рос и стал привлекать внимание незнакомцев на улице, которые не только восхищались особенностью Бертье, но показывали пальцем и осуждали за внешность. Когда она еще не имела сексуального опыта, о ее похождениях сочиняли легенды.

@artdikaya

«Теперь я взрослая и понимаю, что ничьи грязные фантазии не должны меня тревожить. Но когда-то они сводили меня с ума, я плакала, чувствовала себя грязной», — признается она. Уверенность Анастасии в себе была на нуле, когда в 2017 году она начала модельную карьеру и стала фотографироваться в нижнем белье.

Когда я стала моделью и увидела себя на фотографиях, получила множество позитивных откликов, я полюбила себя больше,

— цитирует девушку Mirror.