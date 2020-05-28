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Русская инстазвезда с постоянно растущим бюстом пожаловалась на травлю за выдающиеся формы 

WMJ.ru и ещё 1 15 часов назад
Инстазвезда с растущим бюстом пожаловалась на травлю
Фото: Instagram
Москвичка Анастасия Бертье с натуральным бюстом 11-го размера рассказала о том, как ей жилось с такими выдающимися формами.
Модель plus-size и художница Бертье в начальной школе была жертвой травли со стороны одноклассников, которые называли ее хрюшкой и толстушкой.
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Когда она стала подростком, издевательства со стороны посторонних людей продолжились — ее грудь за одно лето достигла пятого размера и стала предметом насмешек. Бюст постоянно рос и стал привлекать внимание незнакомцев на улице, которые не только восхищались особенностью Бертье, но показывали пальцем и осуждали за внешность. Когда она еще не имела сексуального опыта, о ее похождениях сочиняли легенды.
@artdikaya
«Теперь я взрослая и понимаю, что ничьи грязные фантазии не должны меня тревожить. Но когда-то они сводили меня с ума, я плакала, чувствовала себя грязной», — признается она. Уверенность Анастасии в себе была на нуле, когда в 2017 году она начала модельную карьеру и стала фотографироваться в нижнем белье.
Когда я стала моделью и увидела себя на фотографиях, получила множество позитивных откликов, я полюбила себя больше,
— цитирует девушку Mirror.
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