Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Популярная плюс-сайз модель покормила ребенка грудью на камеру 

Lenta.ru 2 часа назад
Плюс-сайз модель покормила ребенка грудью на камеру
Фото: @iskra
Английская плюс-сайз-модель Искра Лоуренс (Iskra Lawrence) покормила грудью новорожденного ребенка на камеру. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном кадре знаменитость позирует без макияжа в серой майке и держит на руках сына, одетого в серый костюм. Образ Лоуренс дополнили часы Apple Watch.
В описании к фотографии она поделилась переживаниями по поводу первого месяца материнства. «Гораздо тяжелее делиться реалиями, чем милыми вещами», — отметила она.
Подписчики восхитились публикацией Лоуренс и поблагодарили ее за искренность. «Ты потрясающая мать!», «Спасибо за то, что делишься этим», «Люблю тебя!», «Красива снаружи и изнутри», — комментировали они пост, набравший 144 тысячи лайков.
Ранее в мае Искра Лоуренс (Iskra Lawrence) показала живот после родов. На размещенных кадрах знаменитость позирует в спортивных штанах молочного цвета и сером бюстгальтере. В описании к фотографии она рассказала, что регулярно увлажняла кожу во время беременности и призвала своих читателей не пренебрегать уходом за собой.
Видео дня. Как исправить дом к лучшему
Последние новости
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве Собянин продлил режим самоизоляции в Москве Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей Россиян научат искать любовь в большом городе и развлекут комедией о пьяницах Россиян научат искать любовь в большом городе и развлекут комедией о пьяницах
Женский форум
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Васильев раскрыл секрет похорошевшей Бабкиной
Васильев раскрыл секрет похорошевшей Бабкиной
4 правила, если вы решили развестись
4 правила, если вы решили развестись
Миро разнесла Рудковскую и Кудрявцеву
Миро разнесла Рудковскую и Кудрявцеву
Ирина Шейк поделилась нескромным фото
Ирина Шейк поделилась нескромным фото
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Какие специи помогут похудеть
06:12
Какие специи помогут похудеть
Еда Здоровье
Вещи, которых не должно быть в квартире у женщины
03:24
Вещи, которых не должно быть в квартире у женщины
Дом и сад Психология
7 причин принять ванну, а не душ
04:33
7 причин принять ванну, а не душ
Здоровье
Кем стала падчерица Александра Демьяненко
10:01
Кем стала падчерица Александра Демьяненко
Звёзды
Звезды, пластику которых назвали неудачной
03:29
Звезды, пластику которых назвали неудачной
Звёзды Красота
Что стало с экспериментатором, не спавшим 11 суток
05:34
Что стало с экспериментатором, не спавшим 11 суток
Здоровье Психология
Названы продукты, спасающие от депрессии
06:14
Названы продукты, спасающие от депрессии
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение