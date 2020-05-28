Плюс-сайз модель покормила ребенка грудью на камеру

Английская плюс-сайз-модель Искра Лоуренс (Iskra Lawrence) покормила грудью новорожденного ребенка на камеру. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре знаменитость позирует без макияжа в серой майке и держит на руках сына, одетого в серый костюм. Образ Лоуренс дополнили часы Apple Watch.

В описании к фотографии она поделилась переживаниями по поводу первого месяца материнства. «Гораздо тяжелее делиться реалиями, чем милыми вещами», — отметила она.

Подписчики восхитились публикацией Лоуренс и поблагодарили ее за искренность. «Ты потрясающая мать!», «Спасибо за то, что делишься этим», «Люблю тебя!», «Красива снаружи и изнутри», — комментировали они пост, набравший 144 тысячи лайков.

Ранее в мае Искра Лоуренс (Iskra Lawrence) показала живот после родов. На размещенных кадрах знаменитость позирует в спортивных штанах молочного цвета и сером бюстгальтере. В описании к фотографии она рассказала, что регулярно увлажняла кожу во время беременности и призвала своих читателей не пренебрегать уходом за собой.