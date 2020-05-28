Как модели-пышки делают себя стройнее

Двойной подбородок, короткая шея, мелкие черты лица — когда мы смотрим на плюс-сайз моделей, нам кажется, что они не знакомы с этими проблемами.

Однако дело в другом: регулярно работая с визажистами, они знают, как при помощи макияжа скрывать свои недостатки, делать лицо визуально стройнее и симметричнее. Подробнее о бьюти-секретах моделей-пышек — в материале "Рамблера".

Акцент на скулы

@ashleygraham

Звездные обладательницы пышных форм знают наверняка, — чтобы придать лицу правильный овал, достаточно вооружиться палеткой для контуринга. К примеру, супермодель Эшли Грэм использует бронзатор и сияющую пудру. Причем последнюю модель наносит не только на скулы, но и на подбородок и зону роста волос. Таким образом лоб кажется меньше, а второй подбородок исчезает.

Стрелки

@tessholliday

Если вы не можете похвастаться точеными скулами, но при этом вашим глазам регулярно делают комплименты, научитесь рисовать стрелки и используйте их как главное оружие. Этот прием в макияже позволит сделать так, что собеседники будут смотреть лишь вам в глаза и едва ли станут обращать внимание на недостатки.

Автозагар

@barbieferreira

Использовать это средство нужно осторожнее, чтобы попросту не выглядеть нелепо. Однако после того, как вы приноровитесь, эффект от автозагара будет радовать вас ежедневно. Фокус в том, что темные тона визуально делают все тоньше, — в том числе и лицо. Главное правило в использовании автозагара: прежде чем нанести его на лицо, проверьте оттенок на руке, а после того, как приступите к нанесению, сразу же растушевывайте его.