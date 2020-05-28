Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

К каким фокусам прибегают модели-пышки, чтобы казаться стройнее 

Мира Маркина 4 часа назад
Как модели-пышки делают себя стройнее
Фото: @ashleygraham
Двойной подбородок, короткая шея, мелкие черты лица — когда мы смотрим на плюс-сайз моделей, нам кажется, что они не знакомы с этими проблемами.
Однако дело в другом: регулярно работая с визажистами, они знают, как при помощи макияжа скрывать свои недостатки, делать лицо визуально стройнее и симметричнее. Подробнее о бьюти-секретах моделей-пышек — в материале "Рамблера".

Акцент на скулы

@ashleygraham
Звездные обладательницы пышных форм знают наверняка, — чтобы придать лицу правильный овал, достаточно вооружиться палеткой для контуринга. К примеру, супермодель Эшли Грэм использует бронзатор и сияющую пудру. Причем последнюю модель наносит не только на скулы, но и на подбородок и зону роста волос. Таким образом лоб кажется меньше, а второй подбородок исчезает.

Стрелки

@tessholliday
Если вы не можете похвастаться точеными скулами, но при этом вашим глазам регулярно делают комплименты, научитесь рисовать стрелки и используйте их как главное оружие. Этот прием в макияже позволит сделать так, что собеседники будут смотреть лишь вам в глаза и едва ли станут обращать внимание на недостатки.

Автозагар

@barbieferreira
Использовать это средство нужно осторожнее, чтобы попросту не выглядеть нелепо. Однако после того, как вы приноровитесь, эффект от автозагара будет радовать вас ежедневно. Фокус в том, что темные тона визуально делают все тоньше, — в том числе и лицо. Главное правило в использовании автозагара: прежде чем нанести его на лицо, проверьте оттенок на руке, а после того, как приступите к нанесению, сразу же растушевывайте его.
Видео дня. Кем стала падчерица Александра Демьяненко
Женский форум
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рената Литвинова рассказала о чипировании
Рената Литвинова рассказала о чипировании
«Люблю халяву»
«Люблю халяву»
Модная ошибка станет трендом лета
Модная ошибка станет трендом лета
Как знаки зодиака выйдут из карантина
Как знаки зодиака выйдут из карантина
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Что происходит с Борисом Моисеевым на самом деле
03:14
Что происходит с Борисом Моисеевым на самом деле
Звёзды Здоровье
Как наладить гормональный фон с помощью гимнастики
06:12
Как наладить гормональный фон с помощью гимнастики
Здоровье
Сергей Безруков впервые показал сына
02:58
Сергей Безруков впервые показал сына
Дети Звёзды
Дочь Ефремова рассказала про спивающуюся мать
02:59
Дочь Ефремова рассказала про спивающуюся мать
Звёзды Дети
Какие специи помогут похудеть
06:12
Какие специи помогут похудеть
Еда Здоровье
Вещи, которых не должно быть в квартире у женщины
03:24
Вещи, которых не должно быть в квартире у женщины
Дом и сад Психология
7 причин принять ванну, а не душ
04:33
7 причин принять ванну, а не душ
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение