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Состарились раньше времени. Ошибки макияжа, которые добавляют возраст 

Я Покупаю 5 часов назад
Ошибки макияжа, которые добавляют возраст
Фото: depositphotos.com
Макияж — вещь удивительная. Грамотный мейк скроет недостатки кожи и эффектно подчеркнет достоинства. Неудачный же — состарит и даже изуродует. Посмотрите, что нельзя делать ни в коем случае, чтобы не испортить образ.

Толстые черные стрелки

Сами по себе стрелки не преступление. Но они сделают вас старше, если будут толстыми и при этом угольно-черными, поскольку утяжелят веки.
Что делать: тонкую стрелку. И если вы блондинка, то лучше не черную, а темно-коричневую.

Тени, совпадающие с цветом глаз

Тени, совпадающие с цветом радужки, просто обнулят ваши глаза! Именно они сыграли злую шутку с Сарой Джессикой Паркер. Мало того, что серебристый пигмент подчеркнул морщины, так еще и этот оттенок цвета глаз превратил их в блеклые серые пятна.
Что делать: подбирайте контрастные тени. Серым глазам — кофейные, голубым — медные, карим — синие, зеленым — фиолетовые.

Больше одного акцента на лице

Если природа наградила и большими глазами, и пухлыми губами — понятно желание подчеркнуть все сразу. Но предупреждаем: прием провальный. Такой макияж не просто состарит, но и сделает из вас клоунессу.
Что делать: акцентировать что-то одно: либо глаза, либо губы.
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Яркие брови

Четкие яркие брови способны изуродовать даже Анджелину Джоли. Резкие линии на лице всегда добавляют возраста и делают взляд угрюмым.
Что делать: растушевывать брови и избегать резких линий, особенно у переносицы.
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Тени в цвет одежды

Такой подбор оттенков (а вернее — его отсутствие) сразу бросается в глаза. Подобная нарочитость накинет вам годик-другой, а еще — будет выглядеть безвкусно.
Что делать: играть на контрастах, как и в первом случае.
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Женский форум
Красота , Сара Паркер , Светлана Лобода , Анджелина Джоли
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