Ошибки макияжа, которые добавляют возраст

Макияж — вещь удивительная. Грамотный мейк скроет недостатки кожи и эффектно подчеркнет достоинства. Неудачный же — состарит и даже изуродует. Посмотрите, что нельзя делать ни в коем случае, чтобы не испортить образ.

Толстые черные стрелки

Сами по себе стрелки не преступление. Но они сделают вас старше, если будут толстыми и при этом угольно-черными, поскольку утяжелят веки.

Что делать: тонкую стрелку. И если вы блондинка, то лучше не черную, а темно-коричневую.

Тени, совпадающие с цветом глаз

Тени, совпадающие с цветом радужки, просто обнулят ваши глаза! Именно они сыграли злую шутку с Сарой Джессикой Паркер . Мало того, что серебристый пигмент подчеркнул морщины, так еще и этот оттенок цвета глаз превратил их в блеклые серые пятна.

Что делать: подбирайте контрастные тени. Серым глазам — кофейные, голубым — медные, карим — синие, зеленым — фиолетовые.

Больше одного акцента на лице

Если природа наградила и большими глазами, и пухлыми губами — понятно желание подчеркнуть все сразу. Но предупреждаем: прием провальный. Такой макияж не просто состарит, но и сделает из вас клоунессу.

Что делать: акцентировать что-то одно: либо глаза, либо губы.

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Четкие яркие брови способны изуродовать даже Анджелину Джоли . Резкие линии на лице всегда добавляют возраста и делают взляд угрюмым.

Что делать: растушевывать брови и избегать резких линий, особенно у переносицы.

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Тени в цвет одежды

Такой подбор оттенков (а вернее — его отсутствие) сразу бросается в глаза. Подобная нарочитость накинет вам годик-другой, а еще — будет выглядеть безвкусно.

Что делать: играть на контрастах, как и в первом случае.

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