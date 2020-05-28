Модель нашла способ выглядеть молодо с помощью тату

Популярная немецкая модель и звезда телешоу нашла способ выглядеть молодо с помощью татуировки. Об этом сообщает портал Daily Star.

33-летняя Кейт Мерлан (Kate Merlan) из Кельна сделала на носу и щеках татуировку в виде веснушек, которая имитирует фильтр из социальной сети Instagram. Знаменитость считает, что веснушки придают ее лицу более юный вид.

«Я постоянно использую эту маску, когда делаю селфи, поэтому я решила, что мне нужны веснушки в реальной жизни», — пояснила манекенщица.

По словам модели, процесс нанесения рисунка занял 2,5 часа, а стоимость сеанса составила 250 евро (19,5 тысяч рублей). Мерлан также рассказала, что друзья и родственники пытались отговорить ее от задумки, однако она смогла настоять на своем.

@katemerlan

В апреле австралийская блогерша, тело которой полностью покрыто татуировками, пожаловалась на нехватку свободной кожи для новых рисунков. Так, на лицо Эмбер Брианы Люк (Amber Breeana Luke) нанесены различные фразы и геометрические узоры, а на руках, ногах и животе изображены дизайнерские цветы, черепа и животные. Девушка призналась, что теперь планирует закрасить оставшиеся участки кожи черным пигментом, чтобы поверх него сделать новые татуировки белого цвета.