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Популярная модель нашла способ выглядеть молодо с помощью тату 

Lenta.ru 2 часа назад
Модель нашла способ выглядеть молодо с помощью тату
Фото: @katemerlan
Популярная немецкая модель и звезда телешоу нашла способ выглядеть молодо с помощью татуировки. Об этом сообщает портал Daily Star.
33-летняя Кейт Мерлан (Kate Merlan) из Кельна сделала на носу и щеках татуировку в виде веснушек, которая имитирует фильтр из социальной сети Instagram. Знаменитость считает, что веснушки придают ее лицу более юный вид.
«Я постоянно использую эту маску, когда делаю селфи, поэтому я решила, что мне нужны веснушки в реальной жизни», — пояснила манекенщица.
По словам модели, процесс нанесения рисунка занял 2,5 часа, а стоимость сеанса составила 250 евро (19,5 тысяч рублей). Мерлан также рассказала, что друзья и родственники пытались отговорить ее от задумки, однако она смогла настоять на своем.
@katemerlan
В апреле австралийская блогерша, тело которой полностью покрыто татуировками, пожаловалась на нехватку свободной кожи для новых рисунков. Так, на лицо Эмбер Брианы Люк (Amber Breeana Luke) нанесены различные фразы и геометрические узоры, а на руках, ногах и животе изображены дизайнерские цветы, черепа и животные. Девушка призналась, что теперь планирует закрасить оставшиеся участки кожи черным пигментом, чтобы поверх него сделать новые татуировки белого цвета.
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