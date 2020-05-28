Модель омолодилась с помощью татуировки 

Известная немецкая модель и звезда телешоу нашла способ возвращения молодости с помощью татуировки. Об этом пишет портал Daily Star.

33-летняя Кейт Мерлан из Кельна сделала на лице татуировку в виде веснушек, похожую на фильтр из Instagram. Девушка полагает, что данный элемент придает ее лицу более юный вид.

"Я постоянно использую эту маску, когда делаю селфи, поэтому я решила, что мне нужны веснушки в реальной жизни" — объяснила манекенщица.

@katemerlan

По ее словам, процедура выполнялась 2,5 часа, а стоила она около 20 тысяч рублей. Немка также рассказала, что родственники и друзья пытались отговорить ее от задумки, однако она на настояла на своем.