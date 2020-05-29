53-летняя женщина раскрыла секрет красоты

53-летняя американка из города Гаррисберг, штат Пенсильвания, раскрыла секрет своей привлекательности.

Элизабет Резник — блогер и тренер по здоровому образу жизни. По словам женщины, у нее всегда была хорошая фигура, но при этом долгое время она страдала от хронических кистозных угрей. Резник не помогала даже вегетарианская диета, хотя она считала ее самой здоровой из всех возможных.

Женщина родила в 30 лет, и после родов ее фигура претерпела изменения, — американка не набрала лишних килограммов, но выглядела уже не так, как раньше.

В 2012 женщина открыла для себя палеолитическую диету, известную как диета пещерных людей. Данный рацион состоит лишь из продуктов, которые предположительно были доступны пещерным людям:

«Я слышала, что некоторые люди очищали кожу, отказываясь от зерна, молочной продукции и сахара. В тот момент я была готова попробовать все, что угодно. Я перешла на палеодиету, и моя кожа очистилась практически сразу. У меня стало больше энергии и улучшился мышечный тонус, благодаря чему я смогла заниматься спортом дома».

Хорошие внешние данные, задор и легкое отношение к жизни позволяет Элизабет по сей день пользоваться повышенным вниманием среди мужчин:

«Ко мне подходят мужчины всех возрастов, включая студентов, но обычно — те, кому около 35 лет. Большинство из них очень почтительны, поэтому я просто считаю это лестью».

Блогер также призналась, что получает много сообщений от представителей противоположного пола в Instagram, но не обращает на них внимания: