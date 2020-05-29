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Модель поделилась фото в бикини и вызвала восхищение фанатов 

Полина Алферова 2 часа назад
Британская фотомодель Кендалл Рей Найт показала снимок в купальнике во время карантина. Поклонники оценили такую красоту. «Рамблер» предлагает сделать то же самое, поэтому собрал лучшие фотографии Кендалл.
Модель стала известной после участия в четвертом сезоне реалити-шоу Love Island, где продержалась шесть дней. У девушки сразу появились преданные фанаты. На ее аккаунт подписаны более 900 тысяч подписчиков. Именно их и решила порадовать Кендалл своим новым снимком. Модель предстала в розовом бикини, который хорошо подчеркивает ее бюст. Свой образ она дополнила золотой цепью и кольцом. В качестве фона выступил дом Кендалл.
Поклонники не скупились на комплименты:
«Выглядишь просто бомбически»
«Ты слишком идеальная»,
«Кендалл, ты очень красивая девушка»
Впрочем, Кендалл часто выкладывает фотографии в купальниках и нижнем белье, не считая нужным скрывать такую идеальную фигуру. И действительно, там есть на что посмотреть.
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