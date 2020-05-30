Мария Перез — 23-летняя австралийская модель. Брюнетка покорила Сеть своими пышными формами. "Рамблер" собрал галерею фотографий модели.
У Марии Перез испанские и мексиканские корни. Сейчас девушка живет в Сиднее с семьей и делится домашними снимками с карантина в своем Instagram-аккаунте. Еще модель часто публикует фото в купальниках с австралийских пляжей.
В аккаунте Марии Перез более одного миллиона подписчиков. Поклонников восхищает внешний вид модели.
Такие формы у девушки благодаря природе и спорту. Иногда модель даже выставляет видео своих домашних тренировок. Она считает, что нужно заставлять себя заниматься.
"Я возвращаюсь к тренировкам, и чувствую себя великолепно. Всегда заставляй себя, потому что никто другой не сделает это за тебя", — написала девушка под одним из своих постов.