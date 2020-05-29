Девушка разоблачила идеальные фото звезд

Пользовательница Twitter с ником @alinkerka опубликовала в своем аккаунте несколько коллажей с фотографиями звезд, чтобы доказать, что их внешность тоже может не быть идеальной. Многие мужчины, тем не менее, не поверили в подобное разоблачение красоты.

Юзерша выложила снимки моделей Хейли Бибер, Кендалл Дженнер Беллы Хадид и Софии Джаморы и написала: «Я стащила эти фотографии из инстаграма, чтобы показать вам, что никто не идеален без фотошопа, и напомнить, что целлюлит — это ок». Пост набрал почти 12 тысяч лайков и больше сотни комментариев, в которые многие женщины поддержали мнение @alinkerka. «А девушки прекрасны. Целлюлит есть у всех, это нормально. Спасибо большое за этот твит», — написала @nervnii_sasuke.

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В комментариях у мужчин и женщин возник спор о том, является ли целлюлит нормальным явлением. Так, юзер @VizierQ посчитал: «Нет ничего окейного в болезни». Пользователь @sls_arim поразился тому, что «оголтелые фемки (феминистки) пытаются социализировать свои бока, обвисшую попу и дряблые ноги». «Не ведитесь на эту пропаганду», — призвал он. Кроме того, мужчины предположили, что неровности на коже на самом деле были «прифотошоплены».

Отвечая «всем гетеросексуальным мужчинам, которые считают, что целлюлит это ужасно», пользовательница @shutupiamastar заявила: «Вам все еще никто не запрещает трахаться с другими мужиками».

В феврале мужчины на Reddit рассказали свои истории о домогательствах со стороны женщин и изнасилованиях. Многие пожаловались на то, что в обществе не принято говорить о насилии по отношению к мужчинам.