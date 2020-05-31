Древнеримская эпиляция: как избавлялись от волос

В современной мире практически каждая женщина прибегает к эпиляции — это считается абсолютно нормальным и всячески поощряется, а в отношении мужчин такого сказать нельзя. Мужчины, интересующиеся процедурой, не слишком привечаются обществом. Однако в Древнем Риме эпиляцией пользовались как женщины, так и мужчины. О том, как это происходило, и зачем представители сильного пола применяли данную процедуру — в материале "Рамблера".

Традиция избавления от волос была известна еще в Древнем Риме. Так, в городских банях (термах) находились специальные кабинеты, где волоски накручивали на грубую нитку и грубо вырывали, у более состоятельных римлянок были различные средства, облегчающие процедуру.

Вообще наличие и отсутствие волос говорило о классовой принадлежности, да и сама волосатость считалась верхом бескультурья. Речь шла о том, что римлянин, как и любой цивилизованный человек, должен отличаться от волосатого варвара. Поэтому каждым утром мужчины выщипывали лишние волоски на бровях и шее и посещали термы, чтобы сделать более глубокую эпиляцию. От волос стремились избавиться и императоры, например, Юлий Цезарь пользовался восковыми полосками, а его преемнику Октавиану Августу проводили процедуры по смягчению волос на ногах с помощью раскаленных ореховых скорлупок.

Бритье же приносило немало страданий ввиду того, что раньше не было ассортимента специальных средств для проведения процедуры, а бритвы были достаточно острыми и напоминали скорее полукруглые ножи. Стоит ли говорить, что ранки появлялись достаточно часто. Римлянам приходилось либо искать хорошего брадобрея, который бы медленно, но качественно выполнил свою работу, либо довольствоваться шрамами на лице.