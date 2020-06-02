5 правил при посещении салона после карантина

Ищем баланс между красотой и безопасностью.

Многие женщины побили рекорд в этом году — больше двух месяцев без профессиональных укладок, стрижек, ухода и других эстетических манипуляций, можно сказать, что открытия салонов прекрасная половина ждет чуть ли не больше всего. Однако стоит помнить, что в ближайшее время во время походов к любимым мастерам придется соблюдать определенные правила безопасности, чтобы не допустить и доли вероятности заражения вирусом. Нет, не нужно с подозрением смотреть на каждого сотрудника салона или других посетителей, трезво оценивайте ситуацию, а мы расскажем, на что обратить внимание при ближайшем посещении.

Общение подождет

Да, вы долго не видели знакомые лица, которые дарят вам красоту, к тому же, салон — своего рода релакс-центр, где можно обсудить любую проблему с мастером во время процедуры. И все же воздержитесь от большого количества контактов. Уточните, сколько человек работает в день — если больше 2-х, лучше поискать салон, пусть и незнакомый, но не позволяющий образовываться большому количеству мастеров и административному персоналу.

Следите за очередью

Оказавшись в помещении, человек невольно расслабляется и часто игнорирует правила безопасности. Так, оказавшись в очереди, вы можете заметить, что окружающие потихоньку стягивают маски и снимают перчатки. Конечно, иногда очереди неизбежны — накладки по времени никто не отменял. Лучше всего записаться по телефону и не опаздывать, чтобы не создавать очередь. Самое неприятное, что в случае вынужденного скопления людей, администрация салона может попросить клиентов подождать снаружи, при этом соблюдая дистанцию. Не слишком приятно, особенно в плохую погоду, согласитесь.

Будьте организованы

Помните, что вы отправляетесь в салон за конкретной процедурой: лучше не назначать несколько за одно посещение. Даже если очень хочется поболтать со своим мастером или администратором, воздержитесь, ведь после вас также ожидается посетитель, а разговором вы лишь тянете время, тем самым образовывая очередь из недовольных клиентов. Плюс ко всему, не соглашайтесь на чашечку кофе, пусть салон и соблюдает меры безопасности — не стоит рисковать и тянуть время.

Оставайтесь в маске

Мастер может попросить вас снять маску, так как она якобы мешает окрашиваю или стрижке в области ушей. Спорный вопрос, ведь по отзывам людей, в разное время практикующих посещение салонов в масках, у многих мастеров не возникает с клиентом подобных проблем. Даже если вам пришлось прислушаться к мастеру, старайтесь удержать маску на лице, лишь слегка ослабив петельки.

Не бойтесь высказывать свое мнение

Пусть салон и начнет свою работу, условия посещения и процесс обеспечения услуг в любом случае изменился. Каждый сотрудник обязан соблюдать меры предосторожности, меняя перчатки и инструменты после каждого клиента. Кроме того, в салоне обязательна дезинфекция. Если вдруг вы наблюдаете нарушение этих правил, не стесняйтесь и сделайте замечание. Однако лучше всего сообщить об этом администратору. Когда речь идет о вашем здоровье, стеснение неуместно.