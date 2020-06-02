К красотке Хлоя Саксон популярность пришла не просто так. Девушка кропотливо создавала свой образ, вдохновляясь Ким Кардашьян — тысячи долларов были потрачены на инъекции ботокса, грудные импланты, филлеры в щеках и губах.

"Я наслаждаюсь вниманием, особенно когда кто-то говорит, что я похожа на Кардашьянов…", — рассказала она в интервью британским СМИ.

Через некоторое время Хлоя собрала свою многотысячную армию поклонников, и теперь ее стали узнавать не только как копию реалити-звезды, но и независимую соблазнительную модель с выдающимися формами и идеальным лицом. Так, ее Instagram буквально забит горячими снимками. Особенную страсть девушка испытывает к откровенным бикини, поэтому и является одной из ведущих моделей бренда Fashion Nova.

При этом недавно среди тысяч восторженных комментариев появились недовольства излишне откровенным бикини, которое рекламировала девушка. Так, модель позировала в купальнике из трех крошечных "треугольничков", практически ничего не закрывающих на ее теле.

Некоторых фанатов такой "костюмчик" разозлил, потому как, по их мнению, лучше бы она походила голой, так как это бикини почти ничего не прикрывает.