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Модель сделала пластику груди у стоматолога и показала «изуроводанное» тело 

Lenta.ru 4 часа назад
Модель сделала грудь у стоматолога
Фото: depositphotos.com
Американская фитнес-модель Тиа (Tia) перенесла две неудачные пластические операции на груди и показала результат последней в эфире реалити-шоу Botched («Изуродованные тела»). Об этом сообщает Daily Mail.
Девушке было 18 лет, когда она начала задумываться о пластике груди. Тиа работала в фитнес-индустрии и испытывала неуверенность в себе из-за небольшого размера.
По рекомендации знакомых девушка выбрала врача, чтобы исправить проблему. Однако она не знала, что «хирург» в действительности был стоматологом. Тиа обратилась к нему с просьбой увеличить грудь до четвертого размера.
Пациентка осталась довольна результатом, но затем ей захотелось, чтобы молочные железы располагались ближе друг к другу. Тогда она нашла другого врача и сделала вторую операцию, но она оказалась неудачной из-за неопытного хирурга.
Lenta.ru
Появившись на телепередаче, Тиа рассказала врачам-косметологам Полу Нассифу (Paul Nassif) и Терри Дуброу (Terry Dubrow), что ее грудь стала «изуродованной» после того, как нелицензированный хирург наложил слишком большие имплантаты поверх мышц. Из-за ошибки специалиста они перевернулись внутри ее тела.
Кроме того, мышцы груди героини были сильно повреждены, но доктор Дуброу сказал, что сможет исправить ситуацию.
В результате хирурги сперва прокололи и изъяли предыдущие импланты, затем, после заживления, подобрали для девушки правильный размер и форму. По словам фитнес-модели, новая грудь вернула ей уверенность в себе.
В марте женщина, которая перенесла дорогостоящую операцию по увеличению ягодиц, пожаловалась на неудачный результат. Стар Дельгвидис (Star Delguidice) из Великобритании полетела в Турцию, чтобы сделать себе популярные «бразильские ягодицы», однако спустя несколько месяцев после процедуры жир вновь расплылся по ее телу, а ягодицы обвисли. В результате ей пришлось потратить миллионы на несколько операций по коррекции фигуры.
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