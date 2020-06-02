Модель сделала грудь у стоматолога

Американская фитнес-модель Тиа (Tia) перенесла две неудачные пластические операции на груди и показала результат последней в эфире реалити-шоу Botched («Изуродованные тела»). Об этом сообщает Daily Mail.

Девушке было 18 лет, когда она начала задумываться о пластике груди. Тиа работала в фитнес-индустрии и испытывала неуверенность в себе из-за небольшого размера.

По рекомендации знакомых девушка выбрала врача, чтобы исправить проблему. Однако она не знала, что «хирург» в действительности был стоматологом. Тиа обратилась к нему с просьбой увеличить грудь до четвертого размера.

Пациентка осталась довольна результатом, но затем ей захотелось, чтобы молочные железы располагались ближе друг к другу. Тогда она нашла другого врача и сделала вторую операцию, но она оказалась неудачной из-за неопытного хирурга.

Lenta.ru

Появившись на телепередаче, Тиа рассказала врачам-косметологам Полу Нассифу (Paul Nassif) и Терри Дуброу (Terry Dubrow), что ее грудь стала «изуродованной» после того, как нелицензированный хирург наложил слишком большие имплантаты поверх мышц. Из-за ошибки специалиста они перевернулись внутри ее тела.

Кроме того, мышцы груди героини были сильно повреждены, но доктор Дуброу сказал, что сможет исправить ситуацию.

В результате хирурги сперва прокололи и изъяли предыдущие импланты, затем, после заживления, подобрали для девушки правильный размер и форму. По словам фитнес-модели, новая грудь вернула ей уверенность в себе.

В марте женщина, которая перенесла дорогостоящую операцию по увеличению ягодиц, пожаловалась на неудачный результат. Стар Дельгвидис (Star Delguidice) из Великобритании полетела в Турцию, чтобы сделать себе популярные «бразильские ягодицы», однако спустя несколько месяцев после процедуры жир вновь расплылся по ее телу, а ягодицы обвисли. В результате ей пришлось потратить миллионы на несколько операций по коррекции фигуры.