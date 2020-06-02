Модель показала тело после неудачной пластики груди 

Американская фитнес-модель Тиа решила изменить свою грудь с помощью пластической операции и пожалела. Свое тело она показала в эфире американского шоу Botched ("Изуродованные тела").

У Тии было две операции на грудь. Впервые она задумалась о пластике, когда ей было 18 лет из-за того, что она сильно комплексовала из-за своего размера.

После по рекомендации знакомых она выбрала себе врача. Хирург должен был увеличить ее грудь до четвертого размера, но уже после операции выяснилось, что этот врач на самом деле — стоматолог.

Кадр из видео

В результате операция прошла успешно, но Тиа хотела не только изменить размер груди, но и сделать их ближе друг к другу. Она обратилась к другому врачу, но вторая операция прошла не так, как планировалась. Дело в том, что первый врач неправильно наложил девушке имплантанты, из-за чего они перевернулись. Также операция повредила грудные мышцы девушки.

Доктор Дуброу, участвующий в шоу, согласился помочь девушке и подобрал ей новые имплантанты. Предыдущие врачи вытащили из ее груди, а после заживления вставили правильные. В итоге Тиа заявила, что с новой грудью у нее появилась уверенность в себе.