Блогер с несовершенной фигурой стала звездой

Чесси Кинг, блогер, пропагандирующий бодипозитив, устала ретушировать свои снимки и переживать, что ее назовут мошенницей за то, что она реальная сильно отличается от своих отретушированных фотографий.

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Как передает британский онлайн-портал The Sun, 26-летняя женщина публикует в своем микроблоге в социальной сети Instagram снимки, на которых позирует и в купальниках, и в белье, в одежде, но при этом смело демонстрирует все свои несовершенства — складочки на животе, лишний вес, целлюлит и несовершенства кожи.

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Челси призналась, что ее путь к уверенности в себе не был гладким. В подростковом возрасте она была выше своих друзей и больше, что в 16 лет было очень болезненно. Мама девушки сказала ей принять себя со всеми своими особенностями, несовершенствами и ростом, правда в тот момент эти слова оказались пустым звуком. «Я была другой, но это последнее, чего мне хотелось», — призналась она. В попытках стать увереннее в себе, Челси решила стать моделью, однако в агентстве ей сказали похудеть, из-за чего она стала мало есть и стала выглядеть нездоровой. Что только усилило ее застенчивость. Девушка постила в социальные сети только тщательно отретушированные фотографии, но в конце концов просто устала от этого.

Тогда Челси решила отказаться от фотошопа и программ по улучшению изображения и стала показывать себя такой, какая есть на самом деле. «Это очень облегчает жизнь и придает уверенности. Если бы три года назад мне сказали, что я буду публиковать свои танцы в бикини на публику, я бы никогда в это не поверила», — поделилась она. И ее решение нашло положительный отклик в сердцах людей — количество ее подписчиков стало расти и очень быстро приблизилось к отметке в 800 тысяч. Челси стала настоящей звездой социальных сетей и ежедневно получает множество одобрительных комментариев от фолловеров, которые не устают благодарить ее за смелость и открытость.