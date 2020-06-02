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Фанаты раскритиковали лицо самой перспективной российской модели без макияжа 

Lenta.ru 1 час назад
Фанаты раскритиковали лицо модели без макияжа
Фото: @kafelnikova_a
Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, показала подписчикам свое лицо без макияжа. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте во вторник, 2 июня.
На размещенном кадре 21-летняя модель позирует без косметики с мокрыми волосами. «Утро», — подписала она пост, набравший 18 тысяч лайков.
@kafelnikova_a
Подписчики были озадачены внешним видом знаменитости. «Неудачное утро?», «Это твоя не самая лучшая фотография», «Такое утро врагу не пожелаешь», «Что с тобой сегодня? Ты беременна?» — раскритиковали они в комментариях.
В мае Алеся Кафельникова поделилась снимком с отдыха и восхитила поклонников. На нем супермодель запечатлена на каменных ступенях у моря. Она одета в летнее желтое платье с пестрым принтом и глубоким декольте. «Красивые фото и платье», — высказался один из подписчиков под постом.
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Красота , Алеся Кафельникова
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